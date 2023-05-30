《神州頭條》財經報章頭版摘要：人行精準滴灌，資金面穩跨月無虞

《經濟通通訊２９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平：加快建設教育強國

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中共中央政治局２９日下午就建設教育強國進行第五次集體學習。國家主席習近平在主持學習時

強調，建設教育強國，是全面建成社會主義現代化強國的戰略先導，是實現高水平科技自立自強

的重要支撐，是促進全體人民共同富裕的有效途徑。



註冊制提升市場效率，併購重組展現新活力

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全面註冊制環境下，上市公司併購重組活躍度明顯提升。Ｗｉｎｄ數據顯示，截至５月２９日，

今年以來已有１４４家上市公司推出重大資產重組方案，而去年同期為５１家。



人行精準滴灌，資金面平穩跨月無虞

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臨近５月末，為維護流動性平穩，人行適時加大公開市場操作力度：５月２９日開展２５０億元

人民幣７天期逆回購操作，規模略超過本周逆回購到期量。專家表示，近期銀行體系流動性總量

適度，加之人行提供合理支持，資金面平穩跨月無虞。





《上海證券報》



習近平：加快建設教育強國

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中共中央政治局２９日下午就建設教育強國進行第五次集體學習。國家主席習近平在主持學習時

強調，建設教育強國，是全面建成社會主義現代化強國的戰略先導，是實現高水平科技自立自強

的重要支撐，是促進全體人民共同富裕的有效途徑。



廣東謀篇布局中國式現代化的「廣東實踐」

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廣東省２９日正式公布《關於新時代廣東高質量發展的若干意見》，這是廣東繼１月舉行高質量

發展大會，並陸續出台一系列支持經營主體高質量發展「組合拳」後，再一次明確高質量發展的

路線圖。



深市核心指數６月１２日正式調整樣本股

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深交所及其全資子公司深圳證券信息有限公司２９日發布公告，將對深證成指、創業板指、深證

１００實施樣本股定期調整，於２０２３年６月１２日正式實施。





《證券時報》



習近平：加快建設教育強國

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中共中央政治局２９日下午就建設教育強國進行第五次集體學習。國家主席習近平在主持學習時

強調，建設教育強國，是全面建成社會主義現代化強國的戰略先導，是實現高水平科技自立自強

的重要支撐，是促進全體人民共同富裕的有效途徑。



神舟十六號航天員乘組首次集體亮相

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經空間站應用與發展階段飛行任務總指揮部研究決定，中國將於今日９時３１分發射神舟十六號

載人飛船。



遼寧躋身半導體裝備產業第一陣營

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近日，記者實地採訪時了解到，借助資本市場的力量，遼寧半導體企業發展速度得到進一步提升

，遼寧有望成為國內半導體裝備產業的「第三極」。預計到２０２４年，遼寧瀋陽的半導體裝備

產業總產值將會超過１００億元人民幣。（ｌｃ）

