【債務風險】武漢財政催債涉清理暫付款，內媒料將有更多地方催債

《經濟通通訊社３０日專訊》武漢市財政局在媒體上發布公告公開催收借款，引起市場關注

。媒體引述地方財政人士指，做法與地方政府應財政部被要求在年內清理２０１８年前財政暫付

款有關，並指和當地財政困難亦有一定關係，分析並料今年會有更多地方「催債」。

《第一財經》引述一位負責暫付款清理的地方財政人士報道，中央今年發文要求進一步加強

財會監督，其中清理包括財政借款在內的暫付款就是其中一項內容，要求今年原則上完成這項工

作。他並指，該行動與當前地方財政困難亦有一定關係。

根據財政部２０１８年發布《關於嚴格規範地方暫付款項管理的通知》，要求各地對

２０１８年底前暫付款全面摸底，並制定消化方案，２０１８年底形成的暫付款項原則上應在

２０２３年底前消化完畢。

報道引述專家指出，今年中央加強財會監督，其中包括規範國庫管理，清理暫付款，預計今

年更多地方會加快完成這項工作。

財政人士表示，當地財政暫付款清理工作較麻煩，難以消化。有些歷史借款很難追回，事實

上已是壞帳，最終在履行必要的追繳程序後，如果仍收不回，只能核銷。如一些地方公開催債的

部分企業單位實際上已經破產註銷，很難再追回借款。（ｄｗ）

