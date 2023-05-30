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30/05/2023 10:43

【人行操作】專家料仍有０﹒２５個百分點降準空間，第四季或落地

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中信證券首席經濟學家明明指出，降準操作已經成為彌補中長
期流動性缺口、提供低成本資金的常規手段；全年信貸增長將進一步消耗銀行體系超儲，降準仍
然存在空間。預計年內仍然有０﹒２５個百分點的降準空間，落地時點或考慮ＭＬＦ到期規模較
大的月份，第四季落地的可能性較高。（ｓｌ）

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