【人行操作】專家料仍有０﹒２５個百分點降準空間，第四季或落地

《經濟通通訊社３０日專訊》中信證券首席經濟學家明明指出，降準操作已經成為彌補中長

期流動性缺口、提供低成本資金的常規手段；全年信貸增長將進一步消耗銀行體系超儲，降準仍

然存在空間。預計年內仍然有０﹒２５個百分點的降準空間，落地時點或考慮ＭＬＦ到期規模較

大的月份，第四季落地的可能性較高。（ｓｌ）

