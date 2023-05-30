【ＦＯＣＵＳ】中美競逐登月，民間勢力崛起

【ＦＯＣＵＳ】周二（３０日）９時３１分，神舟十六號載人飛船如期發射並進入預定軌道

，意味去年底進入「應用與發展階段」的中國空間站（ＣＳＳ），將迎來首位平民太空人。

而在神舟十六出征前一天，中國並「官宣」多項太空探索鴻圖，包括２０３０年前太空人登

月、研發長征十號及可重複使用火箭、將空間站從Ｔ字型升級至十字型等。宇宙星辰背後，各國

深空競爭亦日激。相比官方，民間商業化勢力崛起更值遐想。



＊公開徵集載人月球車方案＊



自２０１１年９月試射「天空一號」、同年１１月對接神舟八號，中國「十年磨一劍」的載

人空間站工程，終於在去年底全面建成，開啟為期１０年以上的應用與發展階段。由「天和」核

心艙、「問天」實驗艙、「夢天」實驗艙三艙合一組成的中國空間站，今日再迎來新訪客，包括

四上太空的指令長景海鵬、８０後航天飛行工程師朱楊柱，以及首位非軍方背景的載荷專家桂海

潮。

同樣吸睛的，是中國載人航天工程辦公室「官宣」，計劃在２０３０年前實現中國人首次登

陸月球，並面向社會公開徵集可供兩名太空人駕駛的載人月球車研製方案。

此無疑讓人聯想到美國太空總署（ＮＡＳＡ）計劃中的２０２５年Ａｒｔｅｍｉｓ ＩＩＩ

登月任務，該機構繼２０２１年與Ｓｐａｃｅ Ｘ簽署價值２８﹒９億美元的載人著陸器（初版

用於Ａｒｔｅｍｉｓ ＩＩＩ、改良版用於Ａｒｔｅｍｉｓ ＩＶ）合同後，近日再跟Ｂｌｕｅ

Ｏｒｉｇｉｎ簽署價值３４億美元的載人著陸系統合同，用於擬２０２９年進行的

Ａｒｔｅｍｉｓ Ｖ任務。



＊火箭宇航服到私人空間站＊



中國再次明言登月目標，似印證太空總署署長Ｂｉｌｌ Ｎｅｌｓｏｎ所說，「我們正在進

行太空競賽」，要在競賽中領先，來自民間的盟友不可或缺。

在美國，除了億萬富翁馬斯克、貝佐斯旗下的Ｓｐａｃｅ Ｘ、Ｂｌｕｅ Ｏｒｉｇｉｎ，

另一私人太空公司Ａｘｉｏｍ Ｓｐａｃｅ在為ＮＡＳＡ設計製造登月宇航服、執行私人太空旅

遊任務ＡＸ１、Ａｘ２後，更計劃在２０２５年建造私人空間站。緊隨其後欲進軍私人空間站的

還包括波音、洛克希德馬丁等。另還有專注３Ｄ打印火箭的初創公司Ｒｅｌａｔｉｖｉｔｙ

Ｓｐａｃｅ。

在ＮＡＳＡ看來，這些民間公司將增加競爭，降低成本，並支持定期登月節奏，促進投資月

球經濟，並為未來火星任務準備。那麼中國又如何？答案是同樣值得期待。

就在本月，位於海南文昌的中國首個商業航天發射場１號主體結構封頂，預計明年６月進行

首次發射，將大大提升商用火箭發射能力。而民營藍箭航天擬下月再次試射液氧甲烷運載火箭朱

雀二號（ＬａｎｄＳｐａｃｅ ＺＱ－２）。此外，民間勢力還包括研發可回收火箭的深藍航天

、研發液體運載火箭的天兵科技、擁有穀神星一號成熟火箭技術的星河動力等。

