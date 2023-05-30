《匯市縱橫－蕭啟洪》不用還就借

《匯市縱橫》相信大家每天都接到不少莫名奇妙的來電，有些是電話調查，有些是騙徒來電

騙財，但更多的是推銷產品的來電。我們經常聽到有很多人被網上的騙徒騙走了錢，有時金額甚

大。讀者都會認為自己沒有那麼笨給人家騙財的，但當你看到被騙的人有大學教授、高薪上班一

族及富裕的中產人士，就不能掉以輕心了！



網上騙徒猖獗令大家對陌生來電高度警覺，大多數人採取不認識的來電不接的應對方法。但

筆者覺得只要保持頭腦清醒，凡事分析一下、多問一下，中招風險定必可控。且在筆者的經驗中

，還是銀行及財務公司的推銷產品來電較多。筆者並不介意接到這些推銷來電，因筆者覺得總有

需要資金周轉的時候（尤其交稅期近時）。另外，畢竟筆者身為銀行從業，對於銀行的推銷活動

應該予以支持。因此，若時間允許筆者會讓她說完後才禮貌地拒絕。若碰巧筆者有急時之需，便

更理想。但有時筆者總愛搞笑的回復：不用還的就借！



借貸就是在未來某一個時點（或指定的某段時間內）借款人把借款全數歸還出資人。這樣，

借貸就是先洗未來錢了（透支未來的現金流）！借款人需預計自身未來的現金流能滿足還款要求

。同時出款人往往會考慮借款人未來的還款能力才借出資金。市場上亦衍生了很多風險管理模型

，當中歸納借款人的各類背景而得出的還款能力指標。如有職業比無職業好，公務員較為優勝，

在同一公司入職愈久便愈理想，教育程度高會好一點等等。這些條件選擇發揮著大數據的優勢，

往往比個別的盡職調查還靠譜，且需時較短，效率較高。



但若果借貸方是一個國家又如何量度他的還款能力呢？首先，債務是本幣結算較好，因為現

今世界，絕大部分的貨幣供應為信用貨幣，即是通過政府或政府授權印鈔機印出來的。搞不好它

只是紙一張而矣！因此還款能力是不用質疑，問題是收回來的「錢」能不能買東西或能買多少的

東西了！前者是貨幣仍有沒有信用，後者是貨幣在通脹下的購買能力有沒有改變。



一個國家的信用得看其國家的經濟及在國際舞台的影響力。美國作為現今世界上最大的經濟

體，及全球重要貿易國家，加上過去一個世紀的經營，美元已成為國際最大的結算貨幣了。從這

角度看，美國的信用短期內不容置疑。其實現在美國的債務佔比（ＧＤＰ）為１０７％，相對於

日本的２３７％、意大利的１３５％、新加坡的１２６％及葡萄牙的１１７％，還有很大的上行

空間。在國際地位穩如泰山及通脹仍可控的前提下，美國的舉債能力確實還有很大空間。剩下的

只是內部的問題了，即共和黨與民主黨的政治討價還價的問題了。在假設我們不會拿石頭砸自己

的腳，債務上限談判只是一場政治秀，對金融市場不應該有太大的影響。



回到根本的問題是儘管美國債不會違約，但債務是否會被通脹蠶食而變得一文不值也是關注

重點。如前述，除了國家實力外，對國債最大的威脅是通脹，日本現通脹率（按消費物價指數）

約為２﹒７％、意大利為４﹒５％、新加坡為５﹒７％及葡萄牙為５﹒８％。若以通脹率來衡量

國債的價值，通脹愈低支撐的債務佔比愈高。目前美國的通脹為４﹒５％，因此我們可以相信美

國國債到１３５％水平也可。因此，美債還是穩健的！



筆者有個觀念：通脹是一個貨幣現象，即貨幣供應增加將推動通脹上升，前提是新增的貨幣

能從某些管道下流至普羅大眾手上。日本雖然貨幣供應超乎想像的增加，但下流不暢令日本通脹

率仍在２﹒７％的低位徘徊。因此，大家需多留意美國的工資增長，此為財富下流的重要指標。

目前美國平均時薪以年率４﹒４５％上升，雖然已是年半低位，但仍高於疫前的平均３％水平，

值得關注。美債的威脅仍未解除。



美債的問題不在於債務上限，而是貨幣濫發令通脹成隱憂令美債有進一步下跌的風險。當通

脹上升，美國政府債務負擔便愈來愈輕。因此美國在可見的將來信用不會動搖，通脹在４﹒５％

水平的前提下，美國人仍然可以以債養債。這就真的做到「不用還」，當然就可以繼續借了！



＊本周策略＊



離岸人民幣：早前建議於６﹒９４００水平沽出美元兌離岸人民幣已於７﹒０２００平倉，

損失８００點子。



歐元：早前建議於１﹒０８５０水平買入歐元兌美元已於１﹒０７００平倉，損失１５０點

子。



澳元：本周建議候高於０﹒６７００水平沽出澳元兌美元，目標０﹒６５００，止蝕

０﹒６８２０。



《招商永隆銀行環球金融市場部總經理 蕭啟洪》



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