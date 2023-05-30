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30/05/2023 09:03

《珠玉之論－陳鳳珠》工信部將積極支持汽車發展

　　《珠玉之論》工信部表示要認真研究制定、適時出台穩定和擴大汽車消費的有效政策，更大
力度、更高水平推動新能汽車產業發展。２０２２年，內地出台減徵部份乘用車購置稅、啟動新
能源汽車下鄉活動，發放購車補貼等促消費措施，推動全年汽車產銷量錄得增長。今年第一季，
內地汽車市場表現較弱，但新能源汽車的增速仍然較快，因此下一步工信部將推出政策刺激潛在
的汽車消費需求釋放，以推動內需增長。
　　工信部將研究並盡快明確２０２３年後汽車購置稅減免政策，制定加快充換電建設、公共領
域新能源汽車推廣應用等支持政策。同時要建立新能源汽車產業發展協調機制，統籌推進產業發
展，並強化技術創新，支持產學研用深度合作，開展車用芯片、固態電池、操作系統、高精度傳
感器等技術攻關。另外，內地要與國際深化合作，加快規則對接和認證標準統一，以有利內地車
企拓展海外市場。據中汽協的數據，今年第一季內地汽車出口同比增加５８﹒１％至１０７萬輛
，並超過日本的首季出口量。
《安里資產管理有限公司投資組合經理　陳鳳珠》
（本文作者為獨立股評人，作者本人並沒有持有上述股票）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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