《股壇解碼－戴名》美息高處未算高，東方航空（６７０）百上加斤

《股壇解碼》美國剛公布的個人消費和收入都雙雙報捷並優於市場預期，下月聯儲局停止加

息的憧憬破滅，估計加息０﹒２５％是不可避免，債務上限談判一如所料是半推半就的結局，兩

黨都不希望為債務違約負上責任，畢竟明年美國大選將至，現階段努力爭取政治本錢才是首要任

務。Ｍｉｃｒｏｎ（ＭＵ）受中國有關部門頒令停止在華銷售，消息並沒有對Ｍｉｃｒｏｎ

（ＭＵ）股價造成太大衝擊，估計是現在美國的最大貿易夥伴已從中國轉為歐盟有關，可能也因

為如此，歐盟也樂於和美國走得更近，Ｎｖｉｄｉａ（ＮＶＤＡ）股價創新高，業績全賴ＡＩ相

關產品表現良好，綜合其他科技巨頭對ＡＩ的投入，相信這一輪的ＡＩ熱潮將是實實在在的科技

革命，不會再像之前元宇宙熱潮的一瞬即逝。



＊曙光初現＊



英國國家統計局上周五（２６日）發布今年第一季度ＧＤＰ環比增速修正值為０﹒４％，數

據顯示英國通脹仍然持續，加上息率緊隨美息向上抽升，英國今年的經濟相信會艱難渡過，但有

兩點要注意的是印度的急劇冒起將為世界提供一個新資本投資市場，能源價格下跌亦都有利英國

的經濟增長，估計英國今年的ＧＤＰ增長將在２﹒５％或以上。



＊貌合神離＊



人民幣離岸在岸匯價雙雙破７，上周最低見７﹒０７，筆者不只一次在本欄提到中港股市（

特別是恒指）走勢和人民幣匯價息息相關，當中原因離不開匯價下跌影響估值和引發走資兩大原

因，但現在中國面臨的輸入式通脹已是不爭事實，加上內需帶動經濟效果輕微，出口、匯率和房

地產相繼倒下，與美元息差越行越遠，這些都不利短期經濟表現，中國商務部部長王文濤日前與

美國貿易代表戴琪會面後發表聲明不單各自表述更只有聊聊數字，回顧戴琪上任後無論是３０１

議案或者關稅問題都從不手軟，看來王文濤破冰不成慘變代罪羔羊，國內對美光的制裁行動相信

更加在冰封的中美貿易關係上雪上加霜。



＊一線生機＊



上周恒指不但下試１９１００點的低位，更創近期低位的１８６２０點，短期低位已見，大

市初步呈現超賣跡象，恒指期權街貨急降至４１：５９的購沽比例，牛熊證回升至６５：３５的

街貨比例，相信本周會出現明顯反彈，加上美國債務危機有解決跡象，恒指短線反彈位在

２０２００點，加上美國加息步伐並未出現停止訊號，投資者宜趁這次反彈盡沽手上倉位再重新

部署。香港證券按揭公司稅後虧損超過３億，投資者要注意當中虧損主要來自外匯基金的投資收

入減少加上持有離岸人民幣計價的現金和債務投資錄得虧損，由於對比前一年的稅後盈利超過８

億，估計去年在人民幣相關資產的虧損可能不只１１億，如果人民幣相關資產比重不減，相信明

年的淨虧損將有機會超過５億，是耶非耶不妨拭目以待。



＊股票簡評＊



東方航空（００６７０）主要從事航空客貨運服務，主要經營民航業務，包括客運、貨運、

郵運和其他延伸的航空業務，集團作為中國三大航空公司之一，也是上海地區提供服務的首要航

空公司，東方航空以上海為核心樞紐，西安和昆明作為區域樞紐，從而構成覆蓋整個中國以至亞

洲、歐洲、北美洲甚至大洋洲的航空運輸網絡，剛周末Ｃ９１９首航便是東方航空的得意之作，

加上業務深度和闊度兼具，相信必會惹來不少憧憬，但投資者要注意集團在後疫情時期要面對的

多個負面因素，首先是國內經濟明顯下滑，加上房地產進入寒冬，不僅價量齊跌，而且流動性嚴

重收緊，財富效應減退，這些都令航班的乘客人數有著明顯的下降，Ｃ９１９作為中國最大的自

主研發民航機，東方航空把這巨無霸納入旗下相信代價不菲，乘客人數不足將直接影響整體盈利

，當然Ｃ９１９傳聞還沒有取得國際認證所以並沒有歸入中國國航（００７５３）旗下，身為國

內航空業龍頭之一的東方航空當然要為業界出一分力，這筆帳的成本效益相信會在下一期的業績

中反映出來。

其二是根據Ａｇｏｄａ網站的調查數據顯示，中國疫情後的外遊人數恢復並不理想，加上平

均消費有明顯下降，對比印度的井噴式增長形成天壤之別，最後是去年集團購買了１００架

Ａｉｒｂｕｓ Ａ３２０Ｎｅｏ，預期於２０２４年至２０２７年分批交付，保守估計明年交付

２０架的話，牽涉資金也要數十億美元之巨，雖然業內慣例是以飛機作抵押借款，但利率高企的

今天反而又是東方航空負累，雖然油價稍微回落但只是杯水車薪，東方航空上年度的手頭現金只

有約１７５億，但流動負債高達１０６４億，就算只計淨財務支出也高達８３億，單單償付利息

也吃力，今年也看不到任何對業績的巨大利好因素，投資者應先沽貨離場，股價在１﹒８元附近

可以考慮買入。

《資深市場人士 戴名》



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