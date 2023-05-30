【外圍經濟】印尼結束２０年禁令，允許海砂出口

《經濟通通訊社３０日專訊》印尼總統佐科．維多多發布新規定，允許出口海洋沉積物，結

束２０年前因環保問題禁止向海外運輸海砂的禁令。

根據新規定，在某些條件下，持有採礦許可證的人可以出口海砂。此外，政府亦允許包括外

資船舶在內的船舶疏浚海砂。（ｒｃ）

