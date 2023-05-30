美團（３６９０）大股東兼執董王興持股升逾２％，不觸發全面要約

《經濟通通訊社３０日專訊》美團－Ｗ（０３６９０）公布，王慧文由執行董事調任為非執

行董事，他已放棄他的超級投票權，並完成將他所持全部Ａ類股份轉換為Ｂ類股份，有關轉換將

導致控股股東、執行董事及超級投票權受益人之一王興於截至轉換完成日期止１２個月期間的最

低持股百分比非自願增加超過２％。

該集團指，王興已諮詢執行人員，獲確認鑒於該轉換獨立於王興，該轉換將不會觸發王興作

出強制全面要約責任。（ｗｈ）

