《經濟通通訊社３０日專訊》美團－Ｗ（０３６９０）公布，王慧文由執行董事調任為非執
行董事，他已放棄他的超級投票權，並完成將他所持全部Ａ類股份轉換為Ｂ類股份，有關轉換將
導致控股股東、執行董事及超級投票權受益人之一王興於截至轉換完成日期止１２個月期間的最
低持股百分比非自願增加超過２％。
該集團指，王興已諮詢執行人員，獲確認鑒於該轉換獨立於王興，該轉換將不會觸發王興作
出強制全面要約責任。（ｗｈ）
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30/05/2023 07:53
美團（３６９０）大股東兼執董王興持股升逾２％，不觸發全面要約
《經濟通通訊社３０日專訊》美團－Ｗ（０３６９０）公布，王慧文由執行董事調任為非執
行董事，他已放棄他的超級投票權，並完成將他所持全部Ａ類股份轉換為Ｂ類股份，有關轉換將
導致控股股東、執行董事及超級投票權受益人之一王興於截至轉換完成日期止１２個月期間的最
低持股百分比非自願增加超過２％。
該集團指，王興已諮詢執行人員，獲確認鑒於該轉換獨立於王興，該轉換將不會觸發王興作
出強制全面要約責任。（ｗｈ）
etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多
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