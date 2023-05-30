新火科技（０１６１１）中期虧損擴至２﹒４億元，不派息

《經濟通通訊社３０日專訊》新火科技（０１６１１）公布，截至３月３１日止中期虧損

２﹒４１億元，比去年同期虧損４８７９萬元有所擴大，每股虧損７８﹒１７仙，不派中期股息

。

該集團指，收入２５億元，升６﹒１倍，毛損４８３萬元，去年同期毛利１億元，受限制存

款之預期信貸虧損７５１８萬元，以及加密貨幣減值虧損２４２３萬元令虧損擴大。（ｗｈ）



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