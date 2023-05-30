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30/05/2023 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流出１８﹒３１億元，買美團沽騰訊

　　《經濟通通訊社３０日專訊》昨日（２９日）恒指高開８０點，報１８８２７點。最高升
１３２點報１８８７９點，最低跌２２９點報１８５１７點。恒指收報１８５５１點，跌１９５
點或１﹒０４％。
　　北水全日淨流出１８﹒３１億元，上日淨流入７２﹒０５億元。北水淨買入最多的個股依次
是美團（０３６９０）、兗礦能源（０１１７１）、中芯國際（００９８１）；淨賣出最多的依
次是騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）、中國移動（００９４１）。
　　主板成交１１０４﹒８３億元減少４﹒４％。其中港股通成交３１４﹒５億元，佔總成交
２８﹒５％。
　
＊摩通予美團「增持」及１９０元目標＊
　
　　摩根大通發表研究報告表示，未來數季美團的到店業務前景為該行相關的關鍵長期預測帶來
不確定性，即是料２０２２年至２０２５年的收入年複合增長率達２５％等預測，因為其今年第
二季的收入增長或顯著優於該行的年複合增長率預測，但其毛利率或低於２０２５年的預測，予
目標價１９０元及「增持」評級。
　　該行表示，投資者對到店業務的盈利長期風險相關擔憂過度，或市場因素已經大幅壓縮美團
的估值，認為美團的股價具有吸引力。
　　美團跌８﹒１％報１１５﹒８元，北水淨買入７﹒２億元；兗礦能源跌８﹒４％報
２２﹒３５元，北水淨買入１﹒２億元；中芯國際升２﹒７７％報２０元，北水淨買入１億元。
　　騰訊控股跌２﹒８５％報３１３﹒２元，北水淨賣出８﹒７億元；建設銀行升０﹒５９％報
５﹒１２元，北水淨賣出３億元；中國移動跌０﹒６２％報６４元，北水淨賣出２﹒２億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　　　　（０３６９０）　　　　　　７﹒１５
　　兗礦能源　　　　　（０１１７１）　　　　　　１﹒２４
　　中芯國際　　　　　（００９８１）　　　　　　１﹒０４
　　恒生中國企業　　　（０２８２８）　　　　　　１﹒０１
　　中國石油化工股份　（００３８６）　　　　　　０﹒４３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　－８﹒７３
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　－２﹒９８
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　－２﹒１９
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　－２﹒１０
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－１﹒６４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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