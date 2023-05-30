《日入而息》五間巴士公司獲批加價，特首政策組專家組名單出爐

《今天重點》

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李家超稱港候選航天員下月赴京複選，冀為港爭光；香港會按亞太經合組織規則出席會議，規管

眾籌仍需時處理；很快公布特首政策組新一批成員名單；回應市民可否悼念六四，指任何公眾行

為須合法；復常後人才交流和商貿往來絡繹不絕

特首政策組專家組５６人名單出爐，李家誠郭基煇鄭永年等獲任命

行會通過５間巴士公司加價，平均加３﹒９％至７％；林世雄稱為巴士加價嚴格把關，加幅控制

在較溫和水平

屋宇署高度關注日出康城一單位疑拆結構牆事件，已發出法定命令；日出康城首都拆部份主力牆

，屋宇署表示佔整層結構牆１％；香港測量師學會表示日出康城主力牆可還原，料需時個多月

巨星傳奇（０６６８３）明起招股，入場費約３１８２元

科笛集團（０２４８７）明起招股，入場費４９９９﹒９２元

神舟十六號發射圓滿成功，航天員乘組狀態良好

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《即日市況》

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恒指全日高收４４點報１８５９５，舜宇光學百度齊升３﹒３％

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《深滬股市》

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滬綜指尾盤逆轉升０﹒０９％，匯率急跌曾拖累市況挫

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《美元匯價》

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短期可買入美元，賣出非美貨幣

歐元最新報１﹒０７２９╱３３，日圓最新報１４０﹒１５╱１８

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《公司資訊》

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國家聯合資源（００２５４）馬文靜辭任執行董事

傳巨星傳奇ＩＰＯ引入兩名基石投資者

據報小米（０１８１０）加大印度製造力度，以重奪失去市佔率；小米全新紅米系列手機香港開

賣，售２９９９元搭載旗艦級相機

集度證實自動駕駛負責人離職，現由ＣＥＯ主持工作

石四藥（０２００５）注射用磷酸特地唑胺藥品取得國家藥監局生產註冊批件

ＩＮＧ就香港按揭證券公司首發基建融資證券化產品提供可持續方案

ＵＡ亞洲聯合財務表示不會將加息成本轉嫁予客人，積極拓年青人市場

「Ａｌｉｐａｙ＋」進軍泰國，首階段接入泰國國際航空等大型商戶

中銀香港（０２３８８）以ＢｏＣ Ｐａｙ領取消費券１００元「現金賞」

比亞迪（０１２１１）擊敗Ｔｅｓｌａ，奪印尼最大出租車運營商採購訂單

渣打（０２８８８）成功協助按證公司發行首批４億美元基建貸款抵押證券

滙控（００００５）昨回購２５０萬股，涉１﹒４７億元；滙豐環球私人銀行料美國下月加息２

５基點，香港或於明年減息；滙豐私銀表示對港股持偏高配置看法，看好人工智能及自動化板塊

；據報滙豐將矽谷銀行英國分行改名為滙豐創新銀行；滙豐環球私人銀行料年底人民幣匯率將穩

定在６﹒８水平

平安壹賬通銀行夥易付達（亞洲）推出企業循環貸款

據報國泰（００２９３）擬購波音７７７－８Ｆ貨機，價值約１５６億元

新地（０００１６）ＮＯＶＯ ＬＡＮＤ第２Ａ期首推１８６伙，入場３３４萬起；ＮＯＶＯ

ＬＡＮＤ第２Ａ期首批加價２﹒３％，代理指明加暗減

中生製藥（０１１７７）受託人據限制性股份獎勵計劃購１２００萬股

騰訊（００７００）今回購１１２萬股，涉資約３﹒５億元

中國安儲能源（０２３９９）完成發行息率８％的可換股債券

徽商銀行（０３６９８）首季淨利潤按年升近一成

綠竹生物（０２４８０）完成在研重組帶狀皰疹疫苗二期臨床試驗

慧聰集團（０２２８０）附屬北京兆信北交所上市申請獲受理

友邦香港歡迎政府優化大灣區退休及養老藍圖

保誠今舉辦天星小輪免費乘船日，巨型黃鴨將重臨維港

華誼騰訊娛樂（００４１９）就ＡＩ等產品採購與騰訊雲訂立戰略合作協議

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《國企紅籌》

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環球醫療（０２６６６）與同系公司設合資公司，成中興醫院新舉辦人

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《神州民企》

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三巽控股（０６６１１）首四月合同銷售金額按年跌逾５６％

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《中國要聞》

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上海正在研究制訂新一輪新基建行動方案

上海將降低民企用地成本，降低市政公用接入成本

上海支持已在境外上市的民營企業回歸科創板上市

上海發文支持民間投資，鼓勵參與人工智能等新型基建

上海支持保障房、產業園區等加快發行ＲＥＩＴｓ產品

滬上熱盤「雲錦東方」暫停搖號銷售

上海將大力興辦新型研發機構

上海一樓盤推出首付分期，僅支付１０％就能簽約

外交部歡迎馬斯克等外商訪華，推進互利合作

商務部李飛稱歡迎沙特國家石油公司繼續擴大對華投資

去年上海９５家民企在科創板發行上市，佔比逾七成

外電指馬斯克私人飛機今日抵達北京，料晤高級官員

航線燃油附加費６月年內第三降，下調１０元和３０元

海關允許巴西等多國２０家水產品企業恢復對華出口

廣東酷熱飆３８度，福州或衝擊４０度將打破高溫極值

多家銀行加強管控信用卡套現，不得碌卡買彩票找卡數

人行張青松奧克蘭出席金融會議，討論跨境支付等議題

中國市場監管總局無條件批准微軟收購動視暴雪

天涯社區１﹒１６億股權被凍結，資金短缺網站已暫停

龔正會見法國駐華大使，歡迎更多新項目落在上海；龔正會見納思瀚，冀星巴克優化在滬研發、

投資布局

４月上海轄內銀行業金融機構不良貸款率０﹒８４％

專家料仍有０﹒２５個百分點降準空間，第四季或落地

神舟十六號發射圓滿成功，航天員乘組狀態良好

人行３７０億逆回購利率持平，加碼放水３５０億

雲南昆明抓獲４００多個參與跨境賭博違法犯罪嫌疑人

外媒指中國擬推千億稅收優惠政策，支持先進製造業

武漢財政催債涉清理暫付款，內媒料將有更多地方催債

財新表示萬達計劃向復星出售上海萬達瑞華酒店

天津廠全面復產，恒馳汽車表示全力加快恒馳５生產交付

陝西人大常委會原副主任李金柱接受調查

新開發銀行成功發行８５億熊貓債，支持金磚國家發展

中國貿促會表示外企滿意營商環境，料利潤持平或增加

內地明起汽柴油價每噸提高１００元和９５元

工信部表示首４月電子信息製造業利潤降幅收窄至５３％

北京互金協會下周召開貸款中介自律規範閉門座談會

北京中關村綜合保稅區獲國務院批復同意設立

社保基金中關村自主創新專項基金設立，首期５０億元

北京出台２１條措施促進通用人工智能創新發展

北京２０２５年人工智能核心產業規模達３０００億

遼寧前副省長郝春榮受賄１８８３萬罪成囚１２年

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒０８％，報１６６２２﹒７４點

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《國際要聞》

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莫斯科遭無人機反擊，多棟民居遇襲，俄稱暫無人死亡

在首相官邸舉行私人宴會惹禍，岸田撤銷長子內閣官職

朝鮮首次對外宣布火箭發射時間表，軍用衛星６月升空

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《外圍經濟》

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分析指美國大型科技股有進一步上升空間

印尼結束２０年禁令，允許海砂出口

新西蘭樓價料於２０２３年下半年開始上漲

日本初創公司籌３０００萬美元於美國生產太空機械人

日本央行將在２０２４年下半年為重大改革做準備

日本失業率３個月來首度下降，有助央行實現通脹目標

日本財務省、央行和金融廳傍晚開會，料討論日圓穩定

美國債限協議國會審議存變數，兩黨均有反對聲音

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《大國博弈》

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中方拒絕中美防長會面請求，外交部表示原因美方清楚

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《其他消息》

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深股通額度全日用近５１億元，外資連續兩日淨流入；滬股通全日流出１８億元，外資淨流入６

﹒５億元

ＧＵＭ強積金綜合指數５月跌逾１％，人均蝕２６６０元

黎智英違國安法案料審期８３天，８月１８日審前覆核

多個本港及海外虛擬資產企業宣布成立香港數字資產持牌協會

屋宇署高度關注日出康城一單位疑拆結構牆事件，已發出法定命令；日出康城首都拆部份主力牆

，屋宇署表示佔整層結構牆１％

香港測量師學會表示日出康城主力牆可還原，料需時個多月

李家超稱港候選航天員下月赴京複選，冀為港爭光；香港會按亞太經合組織規則出席會議，規管

眾籌仍需時處理；很快公布特首政策組新一批成員名單；回應市民可否悼念六四，指任何公眾行

為須合法；復常後人才交流和商貿往來絡繹不絕

消息指行會通過兩間巴士公司加價申請，部分路線加０﹒５至１元

澳門４月酒店客房平均入住率升至７９﹒８％

特首政策組專家組５６人名單出爐，李家誠郭基煇鄭永年等獲任命

鄧炳強稱擬１月起開放沙頭角禁區，每日限額一千個

南洋商業銀行上調３個月定存息至最高３﹒８５厘

許正宇稱未來２０至３０年將是家族辦公室財富傳承重要時期

財庫局表示第二期消費券將重新做資格審查，或會有市民無法領取

金管局貼現窗口投放３７﹒７億元流動性，創逾兩年高；金管局與阿聯酋央行就金融基建及虛擬

資產監管等加強合作

消息指港府聘請銀行將於今年第三次發行綠債

行會通過５間巴士公司加價，平均加３﹒９％至７％

林世雄稱為巴士加價嚴格把關，加幅控制在較溫和水平

保泰表示去年經常性收入增１倍，總保障額突破６００億

政府復辦國事研習課程，首批首長級公務員日內赴京

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