《國金頭條》投資者等待國會審議債限提案，美股收盤小幅上落

《經濟通通訊社３１日專訊》美國提高債限協議進入國會審議階段，眾院將於當地時間周三

（１日）投票，投資者對提案能否順利過關持觀望態度。美股周二（３０日）呈現過山車走勢，

最終收盤小幅上落。

道指小跌５０﹒５６點，或０﹒２％，報３３０４２﹒７８點。標普５００基本持平，報

４２０５﹒５２點。納指微漲４１﹒７４點，或０﹒３％，報１３０１７﹒４３點。

美元從１０周高位回落，紐約尾盤美匯指數跌０﹒１４％，至１０４﹒０６。日本財務省、

央行和金融廳周二傍晚舉行三方會議，財務官神田真人警告稱，日本政府「將在必要時採取適當

措施」應對日圓貶值。



＊美元兌日圓失守１４０關口＊



日圓創下１１天來最大漲幅，並保持漲勢。美元兌日圓失守１４０關口，跌０﹒４％，至

１３９﹒８４。歐元由跌轉升，歐元兌美元上漲０﹒１％，至１﹒０７１８，此前一度跌至

１﹒０６７３，創３月份以來最低。

黃金期貨收高，從３個月低位反彈。紐約期金漲１４美元，報每盎司１９７７﹒１美元。因

原油現貨市場顯示需求疲弱，油價跌破每桶７０美元。紐約期油下跌３﹒２１美元，報每桶

６９﹒４６美元。布蘭特期畈下跌３﹒５３美元，報每桶７３﹒５４美元。（ｊｆ）

