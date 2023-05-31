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即市新聞

31/05/2023 07:50

《國金頭條》投資者等待國會審議債限提案，美股收盤小幅上落

　　《經濟通通訊社３１日專訊》美國提高債限協議進入國會審議階段，眾院將於當地時間周三
（１日）投票，投資者對提案能否順利過關持觀望態度。美股周二（３０日）呈現過山車走勢，
最終收盤小幅上落。
　　道指小跌５０﹒５６點，或０﹒２％，報３３０４２﹒７８點。標普５００基本持平，報
４２０５﹒５２點。納指微漲４１﹒７４點，或０﹒３％，報１３０１７﹒４３點。
　　美元從１０周高位回落，紐約尾盤美匯指數跌０﹒１４％，至１０４﹒０６。日本財務省、
央行和金融廳周二傍晚舉行三方會議，財務官神田真人警告稱，日本政府「將在必要時採取適當
措施」應對日圓貶值。
　
＊美元兌日圓失守１４０關口＊
　
　　日圓創下１１天來最大漲幅，並保持漲勢。美元兌日圓失守１４０關口，跌０﹒４％，至
１３９﹒８４。歐元由跌轉升，歐元兌美元上漲０﹒１％，至１﹒０７１８，此前一度跌至
１﹒０６７３，創３月份以來最低。
　　黃金期貨收高，從３個月低位反彈。紐約期金漲１４美元，報每盎司１９７７﹒１美元。因
原油現貨市場顯示需求疲弱，油價跌破每桶７０美元。紐約期油下跌３﹒２１美元，報每桶
６９﹒４６美元。布蘭特期畈下跌３﹒５３美元，報每桶７３﹒５４美元。（ｊｆ）

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