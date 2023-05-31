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即市新聞

31/05/2023 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》恒指兩個跌浪目標不一定到達

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和５０％
，局勢則分別屬於顯著向淡和偏好。昨天（３０日）為港股５月份期貨、期權到期日，由於本周
一（２９日）淡友大戶已經成功將大市壓低，並平掉了大量舊倉套利，昨早開市後下跌動力明顯
減弱。可惜未見港股因而大幅回升，顯示好友大戶無意於今天（３１日）５月份場外股票期權到
期前發動反攻。明顯地，恒指３月２０日低位１８８２９支持失守後，下站跌浪目標會是
１７６９３和１６７９３。
　　這兩個根據波浪理論，利用神奇數字計算出來的量度跌幅水平不一定會到達，但於上升動力
未明顯回升前，大家不得不防，並以此作為中期最後止蝕位。客觀而言，現時港股的確阻力重重
；沒有明顯增加的買盤支持，實在很難成功往上突破。然而，危中總有機；若注碼控制得宜，本
欄認為分批部署造好，看短期後市大幅反彈的值博率是足夠的，勝算亦高，但切忌急進。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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