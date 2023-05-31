《ＥＴＦ解碼－羅博仁》槓桿及反向產品新手要訣

《ＥＴＦ解碼》交易所買賣基金（ＥＴＦ）普遍被視為是追蹤基準指數表現的主要投資工具

，然而，有一種特殊的ＥＴＦ可以為投資者倍大基準指數的回報，成為提高回報潛力及╱或對沖

股票組合下行風險的工具－它們是槓桿及反向產品（Ｌｅｖｅｒａｇｅｄ ａｎｄ

Ｉｎｖｅｒｓｅ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ，簡稱Ｌ＆Ｉ產品）。有興趣接觸相關產品的新手，宜先了

解產品的特性和所涉及的風險。



＊與被動型ＥＴＦ不盡相同＊



Ｌ＆Ｉ產品以ＥＴＦ為結構，於證券交易所買賣，在２０１６年首次於香港交易所上市，而

部分海外市場亦會稱它們為槓桿及╱或反向ＥＴＦ。

Ｌ＆Ｉ產品的回報基於相關指數的表現計算，與ＥＴＦ一樣具有成本效益及便利性。不過，

與反映基準指數表現的被動型ＥＴＦ不同，槓桿產品旨在放大指數的單日回報表現（不計費用及

開支），而反向產品則提供與相關指數單日表現反向的投資回報（不計費用及開支）。即是，假

設市場指數單日上升２％，一隻以該指數為基準的兩倍槓桿產品就會上升４％，但兩倍反向產品

則會虧損４％。

基於上述操作，故產品較適合經驗豐富、對市場短期走勢持有看法的投資者。目前在香港上

市的Ｌ＆Ｉ產品的最高槓桿倍數為兩倍。



＊複合效應要考慮＊



值得注意的是，Ｌ＆Ｉ產品專為方向性及短期交易而設，若投資者持有該等產品超過一個交

易日，則回報可能因複合效應而偏離相關指數累計表現的指定倍數。

舉例說，在波動市況下，即使市場指數在一個時期的起始及最終水平變化不大，Ｌ＆Ｉ產品

亦可能會錄得虧損。如下表所示，即使指數於四個交易日期間維持平穩，但兩倍槓桿產品卻錄得

４％虧損，遜於相關指數累計回報兩倍的表現。



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交易日 １ ２ ３ ４

指數：

單日回報 １０％ （－１０％） １１％ （－９％）

累計回報 １０％ （－１％） １０％ ０％

累計回報ｘ２ ２０％ （－２％） ２０％ ０％

兩倍槓桿產品：

單日回報 ２０％ （－２０％） ２２％ （－１８％）

累計回報 ２０％ （－４％） １７％ （－４％）

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＊優勢何在？＊



Ｌ＆Ｉ產品將部分或全部資產淨值投資於衍生產品，主要為期貨或掉期合約。不過，與期貨

合約相比，Ｌ＆Ｉ產品毋須另行開立衍生工具交易賬戶。

隨著市場對Ｌ＆Ｉ產品加深認識，其平均每日成交金額於過去五年（２０１８年至２０２２

年）顯著增長了近五倍，於２０２２年錄得２２億元的歷史新高；增長勢頭延續至２０２３年首

季，期內的平均每日成交金額上升至超過２４億元。截至４月底，共有２５隻槓桿及反向產品於

香港交易所上市。

香港的Ｌ＆Ｉ產品市場目前覆蓋多元化的標的資產以滿足不同的投資策略需要，包括香港股

票、中國Ａ股、美國股票及黃金等。由於Ｌ＆Ｉ產品的價格變動迅速，投資者應緊密留意Ｌ＆Ｉ

產品的表現；在作出任何投資決定之前，必須了解與Ｌ＆Ｉ產品相關的複合效應和其他風險。詳

情請參閱ｗｗｗ﹒ｈｋｅｘ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ

《香港交易所證券產品發展聯席主管 羅博仁》



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