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31/05/2023 08:20

《套期保值－蕭猷華》恒指１８３００點不宜失守

　　《套期保值》美股個別發展，道瓊斯工業平均指數跌５０﹒５６點，或０﹒１５％，收報
３３０４２﹒７８點；標準普爾５００指數冇升跌，收報４２０５﹒５２點；納斯達克綜合指數
升４１﹒７４點，或０﹒３２％，收報１３０１７﹒４３點。納指金龍中國指數跌１８３﹒９２
點，或２﹒９６％，收報６０１９﹒１２點。
　　恒指昨日（３０日）「Ｖ型」反彈，早段開市曾跌超過１８０點，跌穿１８４００點，其後
有龍頭科技股，帶動ＡＴＭＸ領漲，科技指數反彈，恒指最後升４４點，收報１８５９５點，南
下資金流入２８億。市場關注今天內地公布５月ＰＭＩ製造業指數，預期４９﹒５，較４月的
４９﹒２為佳，不過仍低於５０盛衰分界線之下，預期內地人民銀行６月很大機會釋放寬鬆政策
。另一方面，恒指昨天低見１８３６９點，筆者昨天在本欄表示恒指１８３００為重要支持，若
然跌穿，將下試１８０００點。
《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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