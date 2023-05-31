《套期保值－蕭猷華》恒指１８３００點不宜失守

《套期保值》美股個別發展，道瓊斯工業平均指數跌５０﹒５６點，或０﹒１５％，收報
３３０４２﹒７８點；標準普爾５００指數冇升跌，收報４２０５﹒５２點；納斯達克綜合指數
升４１﹒７４點，或０﹒３２％，收報１３０１７﹒４３點。納指金龍中國指數跌１８３﹒９２
點，或２﹒９６％，收報６０１９﹒１２點。
恒指昨日（３０日）「Ｖ型」反彈，早段開市曾跌超過１８０點，跌穿１８４００點，其後
有龍頭科技股，帶動ＡＴＭＸ領漲，科技指數反彈，恒指最後升４４點，收報１８５９５點，南
下資金流入２８億。市場關注今天內地公布５月ＰＭＩ製造業指數，預期４９﹒５，較４月的
４９﹒２為佳，不過仍低於５０盛衰分界線之下，預期內地人民銀行６月很大機會釋放寬鬆政策
。另一方面，恒指昨天低見１８３６９點，筆者昨天在本欄表示恒指１８３００為重要支持，若
然跌穿，將下試１８０００點。
《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》
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