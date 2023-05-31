《缸邊隨筆－石鏡泉》木馬屠城

《缸邊隨筆》市場認為美債危機已過，因為拜登和共和黨議會議長達成提升國債上限的協議

，就等周二（３０日）、周三（３１日）美國國會和參議院通過。關鍵是，會容易被通過嗎？



美國國債上限的爭拗是一場鬧劇，總會有落幕的一天，但落幕前兩黨黨爭，總會找麻煩，為

市場帶來不穩定，摩根大通近周也認為提升美國國債基本是一定的事，但有１╱４機會被黨爭搞

黃。



昨日美國的電子傳媒將這次共和黨美國國會議長麥卡錫與拜登所達成的提升美國債上限事，

以一張漫畫挑明了，就是麥卡錫是共和黨奸人，把隻提升國債上限的木馬，帶進美國國會。



其他共和黨的美國國會議員也不是吃素的，他們各有表述。



共和黨議員Ｂｏｂ Ｇｏｏｄ有推文表示：聽聞會提升國債上限至４萬億，若是，沒有保守

派的共和黨議員會附和。



一直以來共和黨有個５人強硬組叫Ｆｒｅｅｄｏｍ Ｃａｕｃｕｓ，他們是極反對再提升國

債上限的，這５人組連同共３５位共和黨國會議員，有連串要求，要求耶倫講清楚真正Ｘ日是何

日，開戰了。



共和黨國會議員Ｋｅｎ Ｂｕｃｋ在推文表示民主黨贏晒，可以不負責任地大花。



＊美「息」勿近＊



２０２３年美國債約佔美ＧＤＰ的１１８％，只要以後仍是入不敷支，債務以每年２％速度

上升，到２０５３年，美國國債就達到該年ＧＤＰ的１９５％，美國怎有機會還債？



簡括言，今次這個所謂的美國債ｄｅａｌ，只是提升國債上限兩年至２０２５年，這兩年內

白宮要減支出１％至２％，但國防開支則不可減。



這個Ｄｅａｌ，共有９９頁紙，基本上可以不看，等美國參眾兩院鬥完，鬧完先啦！這場戲

會鬥至幾時完？不知。市場會有幾波動？不知，反正鬧劇一場。但肯定會超逾６月１０日或更後

，因為Ｆｒｅｅｄｏｍ Ｃａｕｃｕｓ要耶倫攤明Ｘ日是何日，擺明就是要挑戰耶倫，話佢講大

話，拿Ｘ日來嚇人，逼議員就範好速速通過提高美國債上限。至於會否玩出火，不知了。一言括

之，美「息」勿近。

《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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