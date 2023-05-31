  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/05/2023 09:05

《專家之言－何志銘》進出口數據差兼外圍不明朗，港股勢弱成交縮

　　《專家之言》昨（３０日）港股收升４４點或０﹒２％，收１８５９５點，國指升３２點或
０﹒５％，報６２８３點，恒生科技指數升５４點或１﹒５％，收３７０２點。全日大市成交總
額降至９４５﹒４２億元。滬、深港通南下交易淨流入１４﹒８４億及１３﹒０７億元人民幣。
港股跌跌不休，最新公布的進出口數據更遠遜預期，整個經濟驟眼看真的「弱過藥煲」，經濟環
境與商業景氣如此不濟，確令人失望。
　
＊美股估值偏高波動或加劇，市場已押注下月加息＊
　
　　另一方面，按目前情況而言，標指的確正處於接近一年高點，且市場升勢主要集中在少數股
票上，而且估值已明顯地偏高，加上信貸條件緊縮將會對企業盈利帶來壓力，故預期未來美股波
動可能加劇，情況大家絕不能輕視。回至港股方面，目前外圍市況的確不太明朗，加上成交又不
能配合日日縮。本周市場注視美國的勞工市場數據和聯儲局地區經濟報告，美國上周公布的個人
消費開支（ＰＣＥ）物價指數按年升４﹒４％，高於預期。市場明顯已押注下月加息機率上升，
投資市場麻麻，再加上聯儲局部分官員近日談論貨幣政策的語調再轉強硬，市場將關注聯儲局本
周發布「褐皮書」地區經濟報告。《獨立股評人　何志銘》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章國際動態31/05/2023
北韓疑發射軍用衛星失敗，首爾誤發警報市民虛驚一場
人氣文章財經熱話31/05/2023
【虛幣世界】投資者關注債限問題，比特幣再跌穿28000美元
人氣文章中國故事30/05/2023
《神州經脈》離岸人幣曾穿7.1 神舟十六成功升空　馬斯克訪華
人氣文章財經熱話30/05/2023
油價平穩三桶油抗跌力強　中海油獲中金祝福可看高一線？
人氣文章香港要聞30/05/2023
行會通過5間巴士公司加價，平均加3.9%至7%
人氣文章生財有道30/05/2023
【高息定存】南洋商業銀行上調3個月定存息至最高3.85厘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【港古仔】玄學法科師傅工作必備物品大揭秘！㊙️點解要用航拍機同360相機？法扇唔係撥涼咁有咩用？筆盒竟然收埋呢樣嘢！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金