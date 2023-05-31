《專家之言－何志銘》進出口數據差兼外圍不明朗，港股勢弱成交縮

《專家之言》昨（３０日）港股收升４４點或０﹒２％，收１８５９５點，國指升３２點或

０﹒５％，報６２８３點，恒生科技指數升５４點或１﹒５％，收３７０２點。全日大市成交總

額降至９４５﹒４２億元。滬、深港通南下交易淨流入１４﹒８４億及１３﹒０７億元人民幣。

港股跌跌不休，最新公布的進出口數據更遠遜預期，整個經濟驟眼看真的「弱過藥煲」，經濟環

境與商業景氣如此不濟，確令人失望。



＊美股估值偏高波動或加劇，市場已押注下月加息＊



另一方面，按目前情況而言，標指的確正處於接近一年高點，且市場升勢主要集中在少數股

票上，而且估值已明顯地偏高，加上信貸條件緊縮將會對企業盈利帶來壓力，故預期未來美股波

動可能加劇，情況大家絕不能輕視。回至港股方面，目前外圍市況的確不太明朗，加上成交又不

能配合日日縮。本周市場注視美國的勞工市場數據和聯儲局地區經濟報告，美國上周公布的個人

消費開支（ＰＣＥ）物價指數按年升４﹒４％，高於預期。市場明顯已押注下月加息機率上升，

投資市場麻麻，再加上聯儲局部分官員近日談論貨幣政策的語調再轉強硬，市場將關注聯儲局本

周發布「褐皮書」地區經濟報告。《獨立股評人 何志銘》



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