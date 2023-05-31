恒指半日跌４１７點報１８１７８，網易瀉５﹒５％，中海油挫５％

《經濟通通訊社３１日專訊》美國提高債限協議進入國會審議階段，眾院將於當地時間周三

（３１日）投票，投資者對提案能否順利過關持觀望態度。美股周二（３０日）呈現過山車走勢

，最終收盤小幅上落。道指收跌５０點；標普５００收市基本持平；納指收漲４１點。

港股向下，恒生指數半日收報１８１７８，跌４１７點或２﹒２５％，主板成交

５２７﹒８３億元。恒生中國企業指數報６１３５，跌１４７點或２﹒３５％。恒生科技指數報

３６１０，跌９１點或２﹒４７％。

恒指三大成交股份依次為美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；美團收報１１０﹒９元，跌５﹒５元或４﹒７２％，成交３７﹒９１億元；騰

訊控股收報３１１元，跌５﹒２元或１﹒６４％，成交２７﹒９６億元；阿里巴巴－ＳＷ收報

７６﹒６５元，跌２﹒１５元或２﹒７３％，成交１９﹒８６億元。國指三大成交股份依次為美

團、騰訊控股及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴－ＳＷ。

網易（０９９９９）跌５﹒４５％，報１３１﹒９元，該股成交約２７３萬股，涉資

３﹒６２億元，盤中高見１３３﹒８元，最低見１３１﹒２元；中海油（００８８３）跌

４﹒８８％，報１１﹒７元；碧桂園（０２００７）跌４﹒７％，報１﹒４２元；中石油

（００８５７）跌４﹒６７％，報５﹒１元。

另外，中國宏橋（０１３７８）跌４﹒６６％，報５﹒５３元，該股成交約８７４萬股，涉

資４８７６萬元，盤中高見５﹒８元，最低見５﹒５元；百度（０９８８８）跌４﹒４５％，報

１１８﹒２元；京東集團（０９６１８）跌４﹒３８％，報１２４﹒３元；翰森製藥

（０３６９２）跌４﹒２１％，報１２﹒７４元。（ｋｙ）

