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即市新聞

31/05/2023 16:27

《盤後部署》恒指５月窮盡，縱穿萬八關，再跌亦有限

　　《經濟通通訊社３１日專訊》期指結算後，恒指未見扭轉跌勢。今早內地公布５月份製造業
及服務業ＰＭＩ均差過市場預期，同時亦較４月份進一步下跌。製造業ＰＭＩ跌至４８﹒８％，
服務業ＰＭＩ亦跌至５４﹒５％。數據反映製造業持續收縮，服務業擴張速度減慢。
　
＊內地製造業持續收縮＊
　
　　國統局指，製造業ＰＭＩ較上月下跌０﹒４個百分點，從分類指數看，在構成製造業ＰＭＩ
的五個分類指數中，供應商配送時間指數高於盛衰分界，而生產指數、新訂單指數、原材料庫存
指數和從業人員指數均低於盛衰分界。非製造業則延續恢復性擴張。
　　從行業分項去看，建築業商務活動指數為５８﹒２％，較上月跌５﹒７個百分點；服務業商
務活動指數為５３﹒８％，較上月下降１﹒３個百分點。從具體行業去看，鐵路運輸、水上運輸
、航空運輸、電信廣播電視及衛星傳輸服務、互聯網軟體及資訊技術服務等行業的商務活動指數
位於６０％以上，屬於高景氣區間；資本市場服務、房地產等行業商務活動指數則低於盛衰分界

　　數據除導致人民幣匯價急跌之外，恒指低開１８０點後反覆下跌，午後跌幅更擴大至最多
５５０點，低見１８０４４﹒６６點，直插牛證重貨區１８０００至１８０９９中腹，令該區僅
餘下１９隻待宰牛證，相關牛證跌幅介乎６５至７０％。
　　今日恒指收報１８２３４點，跌３６１點或１﹒９４％，主板成交１７０９﹒５３億元。國
指收報６１６３，跌１２０點或１﹒９２％。科指收報３６２６，跌７５點或２﹒０４％。
　　即月期指新報１８１９８，跌３００點，低水３６點。即月國指期貨報６１４３，跌１０４
點，低水２０點。即月科指期貨新報３６４９，跌６０點，高水２２點。
　　上證綜合指數報３２０４，跌１９點或跌０﹒６１％，成交３８４９﹒９９億元人民幣。
　　深證成份指數報１０７９３，跌７５點或跌０﹒７０％，成交２３２６﹒８６億元人民幣。
　
＊恒指再跌空間有限＊
　
　　「五窮月」果然窮到燶，「六絕月」會否攞你命？從日線圖看，恒指於３月初彈至
２１００５點後，即日以陰燭倒跌收於２０５３４點，並於３月下旬低見１８８２９點才反彈，
惟最高僅升至２０８６４點，其時已有失守２１０００點跡象，且４月以來，恒指多次試穿
２００００點關口，可見該位亦已岌岌可危，主要移動平均線亦趨向平垣則交纏不清。
　　上周五（２６日）恒指收報１８７４６點，低於３月份低位１８８２９點，反映恒指展開新
趨勢。假如將３月下旬以來的走勢視為小雙頂形態，則下跌目標為１８１７６點，亦即已經達標
，短期有望展開反彈浪。
　　假如以２０２２年１１月低位１４５９７點，至今年１月高位２２７００點之最升幅回調
６１﹒８％視為支持，則恒指跌至１７６９２點後有望展開反彈浪；若今年４月後展開的跌勢，
其跌幅與今年１至３月最大跌幅相同，則恒指將低見１６９９３點。換言之，即使恒指失守
１８０００點，距離短線底部應不遠矣，現水平才看淡已不值博。由於月線圖上的２５０個月線
明顯為中長線主要阻力所在，故該線所處於２１１００點可視為後市反彈的強大阻力位。
（ｐｃ）

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