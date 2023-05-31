《盤後部署》恒指５月窮盡，縱穿萬八關，再跌亦有限

《經濟通通訊社３１日專訊》期指結算後，恒指未見扭轉跌勢。今早內地公布５月份製造業

及服務業ＰＭＩ均差過市場預期，同時亦較４月份進一步下跌。製造業ＰＭＩ跌至４８﹒８％，

服務業ＰＭＩ亦跌至５４﹒５％。數據反映製造業持續收縮，服務業擴張速度減慢。



＊內地製造業持續收縮＊



國統局指，製造業ＰＭＩ較上月下跌０﹒４個百分點，從分類指數看，在構成製造業ＰＭＩ

的五個分類指數中，供應商配送時間指數高於盛衰分界，而生產指數、新訂單指數、原材料庫存

指數和從業人員指數均低於盛衰分界。非製造業則延續恢復性擴張。

從行業分項去看，建築業商務活動指數為５８﹒２％，較上月跌５﹒７個百分點；服務業商

務活動指數為５３﹒８％，較上月下降１﹒３個百分點。從具體行業去看，鐵路運輸、水上運輸

、航空運輸、電信廣播電視及衛星傳輸服務、互聯網軟體及資訊技術服務等行業的商務活動指數

位於６０％以上，屬於高景氣區間；資本市場服務、房地產等行業商務活動指數則低於盛衰分界

。

數據除導致人民幣匯價急跌之外，恒指低開１８０點後反覆下跌，午後跌幅更擴大至最多

５５０點，低見１８０４４﹒６６點，直插牛證重貨區１８０００至１８０９９中腹，令該區僅

餘下１９隻待宰牛證，相關牛證跌幅介乎６５至７０％。

今日恒指收報１８２３４點，跌３６１點或１﹒９４％，主板成交１７０９﹒５３億元。國

指收報６１６３，跌１２０點或１﹒９２％。科指收報３６２６，跌７５點或２﹒０４％。

即月期指新報１８１９８，跌３００點，低水３６點。即月國指期貨報６１４３，跌１０４

點，低水２０點。即月科指期貨新報３６４９，跌６０點，高水２２點。

上證綜合指數報３２０４，跌１９點或跌０﹒６１％，成交３８４９﹒９９億元人民幣。

深證成份指數報１０７９３，跌７５點或跌０﹒７０％，成交２３２６﹒８６億元人民幣。



＊恒指再跌空間有限＊



「五窮月」果然窮到燶，「六絕月」會否攞你命？從日線圖看，恒指於３月初彈至

２１００５點後，即日以陰燭倒跌收於２０５３４點，並於３月下旬低見１８８２９點才反彈，

惟最高僅升至２０８６４點，其時已有失守２１０００點跡象，且４月以來，恒指多次試穿

２００００點關口，可見該位亦已岌岌可危，主要移動平均線亦趨向平垣則交纏不清。

上周五（２６日）恒指收報１８７４６點，低於３月份低位１８８２９點，反映恒指展開新

趨勢。假如將３月下旬以來的走勢視為小雙頂形態，則下跌目標為１８１７６點，亦即已經達標

，短期有望展開反彈浪。

假如以２０２２年１１月低位１４５９７點，至今年１月高位２２７００點之最升幅回調

６１﹒８％視為支持，則恒指跌至１７６９２點後有望展開反彈浪；若今年４月後展開的跌勢，

其跌幅與今年１至３月最大跌幅相同，則恒指將低見１６９９３點。換言之，即使恒指失守

１８０００點，距離短線底部應不遠矣，現水平才看淡已不值博。由於月線圖上的２５０個月線

明顯為中長線主要阻力所在，故該線所處於２１１００點可視為後市反彈的強大阻力位。

（ｐｃ）

