《政經范局－范強》「淄博模式」能否跑贏「資本大灰狼」？

《政經范局》就在Ｇ７廣島峰會舉行的那個周末，我時隔三年頭一次去了趟深圳。因為只有

短短半天時間，就近去了少年宮書城。從地鐵站的室內通道走進書城，但見店內人流絡繹不絕，

尤其令人印象深刻的是，很多中、小學生席地而坐，在聚精會神「打書釘」。



從少年宮的天橋可以直接步行至蓮花山公園。三年前當地還在翻修，現在已經煥然一新。剛

步入公園就見前方草坪上遊人如鯽，不乏一家大小拎著風箏競相奔跑。這是我很長一段時間來，

對內地社會狀況最為近距離觸及的一幕。



相較我上次來，直觀感覺是公園的人流、活動都明顯增多了。在公園的入口處規劃了「地攤

經濟」區，售賣風箏、零食等。而在公園內，除了過去較為常見的放風箏，翻新後的樹林地帶多

了親朋好友鋪塊布，或是打開簡易桌子享受野餐。



與此形成對比的，是商場內食肆人流少了。這似乎應證了清零結束後一個引起關注的經濟話

題：人流雖然增加，但消費動能不足。四月，中國的ＣＰＩ按年增幅僅錄得０﹒１％，是

２０２１年２月以來最低水平，從數據上反映了內地消費者的謹慎態度。經過三年緊縮的日子，

如何為內經濟循環增速，就成為當前內地一個主要的話題。



＊淄博現象與大學生消費＊



而每年五月，由於兩會剛結束不久，又迎來了五一長假期，恰巧是觀察各地施政、經濟及民

生狀況的重要窗口期。以旅業遊為起跑點，各省市、地方都面對一場綜合大考。也正是在結束清

零後的第一個五一長假期，異軍突起了「淄博燒烤」現象。



淄博是山東一座舊工業城市，曾靠礦業創下上萬億人民幣工業總產值，但隨著礦產資源枯萎

，急需經濟轉型。而對疫情的處理手法，居然為當地帶來了意想不到的契機。據說在去年５月封

控期間，當地接收了山東大學一萬名大學生，不僅期間照顧周到，而且市政府在結束隔離的告別

宴，特別安排了燒烤，並約定大學生「來年春暖花開再來做客」。



到了今年３月初，果然有數千名大學生應約重遊，回味燒烤。消息一傳十，十傳百，結果演

變成全國人民「赴淄趕烤」。故事講到這才入正章，因為真正值得關注的，在於淄博作為一個沒

有傳統旅遊資源的城市，如何成功轉型為清零結束後，最為火熱的網紅旅遊城市？



根據傳統的粗放式旅遊業運作，當大批遊客湧入一個城市後，首先就會出現酒店房價的爆漲

，為供需關係重新定價。當酒店業「食飽了」，也就意味著當地旅遊消費當量觸頂了。



淄博則不同，市政府提前規定了酒店等各項旅遊消費設施的價格漲幅，並提升透明度，結果

使得當地「打開大門」，盡情超收蜂擁而來的遊客，形成了「更廣泛」的供需市場。不僅市內外

各區拚命滿足遊客的住宿需求，全市上千家燒烤店也通宵達旦把肉都烤光了，但還是沒能完全吸

收如洪流般湧來的遊客。



淄博模式展示了一個特點，就是地方政府主動策劃全盤經濟活動的協作，避免因經濟效益向

某個單一行業傾斜，而導致全市整體收益陷入樽頸。但是，淄博模式也帶出一些問題：首先是可

持續性，一旦熱潮退卻，還能不能重演「赴淄趕烤」這一幕？



其次，淄博以燒烤打出名堂，人均消費不高，依賴遊客高密集進入而創收。換言之，從淄博

政府的加班加點，到店舖的通宵達旦，都是一分一毫賺取辛苦錢。這種旅遊模式不僅非每一個城

市都可以照搬，而且始終還面對一個問題，就是欠缺了中產消費層級的投入。



＊資本是「小綿羊」，還是「大灰狼」？＊



也就是在同一時間，內地著名經濟學家溫鐵軍也就旅遊業，以及中產階層消費問題發表了意

見，並引起了民間討論。作為「三農問題」的提出者，溫鐵軍雖然較關注鄉村旅遊面臨的可持續

性問題，但同樣觸及到資本營運與旅遊業樽頸之間的關係。



溫鐵軍認為，目前鄉村旅遊的最大問題，在於「背後很多都是旅遊產業資本在營運」。他說

：「這些旅遊產業每到一個地方，就把一個村莊，或者一個古鎮全部包下，然後跟地方政府承諾

，我給你創造多少ＧＤＰ，給你拉動多少投資。」



結果，當地資源被旅遊產業資本包裝成「一個題材，裝進上市公司。」旅遊公司利用大巴，

把遊客大規模集中到同一黃金景點消費。這卻導致了新興中產階層消費者的退避三舍，因為他們

更需要從繁忙的城市壓力中放鬆，而不是被安排到一個人頭湧湧的地方。



溫鐵軍的意見引起了內地網民不少辯論。有的網民指出，溫鐵軍過去也主張「資本下鄉」，

但他把資本當成了百依百順的「小綿羊」，結果現在才察覺，資本原來是破壞鄉村經濟可持續性

的「大灰狼」。



如前所述，五一長假期的旅遊業表現，是觀察內地後疫情時代經濟加速的重要窗口期。而無

論是舊工業城市轉型的「赴淄趕烤」，還是為求吸引新興中產消費者而提出的警惕「資本大灰狼

」，其實都不約而同指向了政府「有形之手」的參與及策劃。



政府「有形之手」能否有效推動經濟走活，從接下來的數月直至十一黃金周，會迎來新的觀

察窗口期。在此期間，考慮到全球形勢發展，尤其是Ｇ７廣島峰會已經確定進一步收緊對中國經

濟產業的圍堵，中央政府在諸如通脹、財政支出等各方面的宏觀政策走向，仍會在很大程度上服

從於國家戰略安全考量。這就使得地方政府在處理具體民生問題上，需要各自多動腦筋。



國家在戰略層面的「柴米油鹽」考量，與地方在民生層面的「衣食住行」需求，並非總是一

致，彼此距離拿捏得準確，社會承受各種壓力的韌性就會更持久。借用內地說法，展望未來一段

時間，困難不小，但總體可控。《經濟通通訊社評論員 范強》

