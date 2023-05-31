《台股攻略－黃振宇》隨外圍股市走弱，台股連日回吐

《台股攻略》台股今日（３１日）隨外圍股市走弱，電子股下挫，加權指數曾跌過百點，失

守１６５００點關口，記憶體模組、電動車及觀光類股逆市造好，指數跌幅收窄，最終收

１６５７９點，跌４４點，ＭＳＣＩ（明晟）半年度指數調整將於今日收市後生效，成交金額擴

至４０９０﹒３９億元（新台幣．下同），三大法人淨買入７７﹒９８億元。

電子權值股方面，台積電走勢疲弱，收５５８元，跌１﹒４％；聯發科收７５９元，跌

０﹒５％；鴻海董事長劉揚偉預期受惠ＡＩ伺服器發展，集團下半年將有三位數增長，惟股價未

受消息刺激造好，收１０６﹒５元，跌０﹒５％；聯電及大立光則逆市上揚，均升０﹒４％。人

工智能股方面，獲納入ＭＳＣＩ台灣成分股的創意高開高低收，收１４９５元，微升０﹒３％；

長佳智能升５﹒７％，世芯－ＫＹ、智原、凌群、原相及英業達則表現弱勢，均跌０﹒６％至

２﹒３％。記憶體模組股走強，品安、宇瞻及威剛同步漲停，十銓升４﹒８％。汽車股逆市造好

，接獲高速巴士車架大單的江申漲停，百達－ＫＹ升９％，三陽工業、中華、宏旭－ＫＹ及光隆

精密－ＫＹ均升２％至７％。觀光類股重拾升勢，鳳凰、夏都、海灣、亞都、易飛網及燦星旅紛

紛漲停，六福、山富、老爺知、寶得利、大略－ＫＹ及五福均升６％至７％。

市場關注美國參眾兩院對債務上限協議的表決結果，投資者入市態度審慎，加上今日走勢轉

弱，料台股持續受壓。投資方面，宜採取選股不選市策略，可關注走勢較強及受惠行業復甦的觀

光概念股。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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