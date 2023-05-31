  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/05/2023 08:54

【虛幣世界】投資者關注債限問題，比特幣再跌穿２８０００美元

　　《經濟通通訊社３１日專訊》消息指，早前美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫達成協議將債
務上限暫停至２０２５年１月１日，並防止國家最早在６月違約後，比特幣價格在周日突破
２８０００　美元，這意味著美國財政部可能會發行約１萬億美元的債券來補充其財政部的資金

　　Ｏａｎｄａ高級市場分析師Ｅｄｗａｒｄ　Ｍｏｙａ認為，通常情況下，當政府發行債務使
其債務佔ＧＤＰ的比例處於接近危險水平時，這對加密貨幣來說應該是個好消息，但太多的加密
貨幣公司可能會在明年處理困難融資問題。目前比特幣則跌穿２８０００美元水平，反映投資者
仍然保守。
　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報２７７１２﹒７５元，跌０﹒０８％（２４小時比較．下
同）；以太幣現報１８９２﹒２９元，跌０﹒０２％；艾達幣報０﹒３７９３元，升０﹒１９％
；瑞波幣報０﹒４９３７元，跌０﹒１８％。（ｕｌ）
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到：　
ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｆｏｒｅｘ╱
ｃｒｙｐｔｏｃｕｒｒｅｎｃｙ﹒ｐｈｐ
　
又或者去Ｄｏｗｎ　Ａｐｐ：
ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ╱
ｅｔｎｅｔ╱ｍｅｍｂｅｒ╱７５０７８

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章國際動態31/05/2023
美國制裁中國及墨西哥17實體及個人，涉假冒芬太尼
人氣文章開市Good Morning31/05/2023
資金未到位　恒指短期或失守18000關口
人氣文章國際動態31/05/2023
北韓疑發射軍用衛星失敗，首爾誤發警報市民虛驚一場
人氣文章財經熱話31/05/2023
【虛幣世界】投資者關注債限問題，比特幣再跌穿28000美元
人氣文章中國故事30/05/2023
《神州經脈》離岸人幣曾穿7.1 神舟十六成功升空　馬斯克訪華
人氣文章財經熱話30/05/2023
油價平穩三桶油抗跌力強　中海油獲中金祝福可看高一線？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【港古仔】玄學法科師傅工作必備物品大揭秘！㊙️點解要用航拍機同360相機？法扇唔係撥涼咁有咩用？筆盒竟然收埋呢樣嘢！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金