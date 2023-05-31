【虛幣世界】投資者關注債限問題，比特幣再跌穿２８０００美元

《經濟通通訊社３１日專訊》消息指，早前美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫達成協議將債

務上限暫停至２０２５年１月１日，並防止國家最早在６月違約後，比特幣價格在周日突破

２８０００ 美元，這意味著美國財政部可能會發行約１萬億美元的債券來補充其財政部的資金

。

Ｏａｎｄａ高級市場分析師Ｅｄｗａｒｄ Ｍｏｙａ認為，通常情況下，當政府發行債務使

其債務佔ＧＤＰ的比例處於接近危險水平時，這對加密貨幣來說應該是個好消息，但太多的加密

貨幣公司可能會在明年處理困難融資問題。目前比特幣則跌穿２８０００美元水平，反映投資者

仍然保守。

《經濟通》數據顯示，比特幣現報２７７１２﹒７５元，跌０﹒０８％（２４小時比較．下

同）；以太幣現報１８９２﹒２９元，跌０﹒０２％；艾達幣報０﹒３７９３元，升０﹒１９％

；瑞波幣報０﹒４９３７元，跌０﹒１８％。（ｕｌ）



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