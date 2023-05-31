【月結－債限風波】債限問題影響短暫，恒指宜守穩萬八關

《經濟通通訊社記者戚朗軒、余穎恒３１日專訊》港股今年五月再現「五窮」劣勢，上半月

延續４月份走勢，於２５０天線上下遊走，於１９５００至２０３００區間上落。下半月起人民

幣顯著走弱，恒指跌穿２５０天線後開始無力回升，美元兌人民幣再度「破７」，加上美國債務

上限談判膠著，恒指接連失守１９５００及１８８００等重要支持水平，創下今年以來新低，今

日（３１日）更逼近１８０００心理關口。



＊葉尚志：美國加息縮窄內地放水空間＊



人民幣貶值壓力加大，中港股市表現明顯轉弱，第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通

通訊社》表示，離岸人民幣弱勢，更持續跑輸在岸人民幣表現，反映環球市場傾向看淡人民幣表

現，有較大貶值預期。他指，美國通脹仍然強勁，尤其４月份核心ＰＣＥ按年升４﹒７％，高於

預期，市場普遍預期聯儲局６月將無可避免要再加息０﹒２５厘。如果美國貨幣政策依照預期間

發展，人民幣弱勢將會持績。

相對美國的緊縮貨幣政策，內地人行正運行適度寬鬆貨幣政策，葉尚志指如果聯儲局進一步

加息，將會擴大中美息差，但同時內地正面對通縮風險，４月份ＣＰＩ僅微升０﹒１％，人行要

適度寬鬆刺激消費同時又要避免息差擴闊，故現時須要觀望人行在聯儲局議息後的行動。



＊大市見底需日均成交千二億＊



受人民幣貶值拖累，恒指５月底連番下試年內新低。葉尚志指港股已創年內新低，有一定值

博空間，但目前投資氣氛低迷，故亦有可能低處未算低。近期港股弱勢，大市日均成交額普遍只

有１０００億元左右；他指當資金回流時就證明港股可能見底，今年以來，港股日均成交約

１１８０億元，以整數計，若日均成交額重返１２００億元或以上，可判斷為階段性見底，到時

便是較佳的入市時機。



＊溫鋼城：債務上限問題料可解決＊



美國聯邦債務上限問題在５月爆發，白宮與國會遲遲未能就達成共識。最終，提高債限協議

進入國會審議階段，眾院將於當地時間周三（３１日）投票。

債務上限的談判導致美股今個月走勢相當波動。在談判取得進展的消息公布後，道指曾大漲

逾４００點，納指更曾觸及去年８月以來的最高水平。及後，白宮與國會領袖的債限談判尚處僵

局，重燃投資者對政府出現債務違約的憂慮，道指在兩個交易日內合共跌逾４８０點。

ｉＦＡＳＴ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，債務

上限談判僵局屬於今個月的大事件，熱錢部署較為審慎，美元更成為資金的避難所，間接引致人

民幣走勢較弱，對港股構成一定影響。不過，他認為白宮與國會的拉鋸不會持續太久，債務上限

法案通過的機會較大，而債息近日都因應事態出現進展而稍為回落，相信事件短期內會告一段落

。



＊內地經濟數據疲弱拖累港股＊



溫鋼城提到，儘管債務上限問題產生的不確定性暫時消除，惟港股仍會受到多間公司除淨的

因素影響，人民幣走弱亦影響資金流入，更重要的是內地５月ＰＭＩ表現較差，反映經濟復甦步

伐仍然緩慢，導致港股成交及資金流入較少。

他預期，港股６月缺乏炒作題材，反彈空間不會太大，故以１９５００為阻力位，而

１８０００為較重要的支持位，若然未能守住此關口，估計會進一步下試１７７００。

