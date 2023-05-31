《談國論企－黎偉成》中拒美國防部長對話合法合理

《談國論企》中國國防部長李尚福於２０２３年６月３日，到新加坡出席第２０屆香格里拉

對話會，將發表題為《中國的新安全倡議》的講話，和會見有關國家代表團團長，特別是新加坡

政府及防務部門等有關官員，但據美國國防部酸溜溜的在５月３０日向《華爾街日報》表中方拒

絕與美國國防部長奧斯汀，是合法合理的做法。中美本應在包括國防等政治經濟等多方面緊密深

入聯繫和溝通，對兩國和全世界都有好處，此番乃美方做成惡果。



＊李尚福還受美方「制裁」何談之有？＊



誰都預計到李尚福肯定不會在任何場合與美方國防部或其他官員作任何的接觸，理由為（一

）李尚福被美國「制裁」多年，至今仍然身陷「制裁」之列，是為李尚福就任中國國防部長後屢

屢不接奧斯汀電話之因，而美國佬居然發傻到在２０２３年５月初向中方提出奧斯汀要在６月３

日的新加坡香格里拉會面見一見，此說確實真真正正的大瘋子的大癲行。你美國佬要「制裁」李

尚福就「制裁」，向一個被「制裁」者提出政治會面，是為觸犯了美國「法律」劣舉，更對「被

邀」會面者是一個天大侮辱。為甚麼你美國佬不取消對李尚福的「制裁」，才向人家作「邀請」

？

由是中國拒美帝之邀，合法更合情。此因中國在２０１７年購買１０架俄羅斯的蘇３５戰機

、２０１８年採購Ｓ－４００地對空飛彈，是為美國國務院於２０１８年９月２０日對時為中國

中央軍委裝備發展部及部長李尚福實施「制裁」，禁止李尚福申請出口許可與進入美國金融系統

和禁止美國公民與之有生意往來。是李尚福拒接奧斯汀電話和拒見之因。

要重點看其中一個問題，是（二）美國國防部居然對《華爾街日報》胡說「正致力於公開溝

通，確保競爭不會演變成衝突」，此語好象好有「正義感」，但美國佬在２月份初一語不發就把

中國誤闖美境的民用天文飛船用導彈打下來，又自顧自的「檢查」和「研究」，有「公開溝通」

嗎？

為甚麼你美國佬不稍為聽一聽中方所言之飛船為民用天文？打就打！是為美國國務卿布林肯

劣輩硬要在２月初到中國「發威」，未受中方安排，而王毅便即時收到布廝抓個「飛艇事件」說

甚麼「我不來」，中方有安排過布到訪嗎？此實為布自作主張要赴華卻未被安排的一個十分愚蠢

的「下台階」。此為「造就」中美關係出現異常嚴重障礙的黑洞。

更重要的是（三）中國台灣問題上，屢受美國不斷挑釁，特別是（１）美國對台售武，更是

一次比一次「升級」，支持台獨的劣行相當惡劣，肯定是讓兩岸關係更趨緊張，是為美國總統拜

登「承諾」的所謂「四不一無意」的其中一個反面教材。

還有（２）美國派出的航母戰鬥群體，不僅在台灣海峽，更在中國南海，不斷對華作出異常

挑釁，是之為單方面的軍事政策，有無與中方「溝通」呀？

美國佬愈來愈霸道，中美可談點甚麼？尤其是國際軍事方面。



＊反擊美國對中國台灣加售武支持「台獨」＊



此為中國外交部發言人毛寧５月３０日被媒體問到，有報道指「北京拒絕美方提出兩國防長

本周稍後會面的請求」，回應為當前中美兩軍對話面臨困難的原因，美方是清楚的，美方應當切

實尊重中國的主權安全與利益關切，立即糾正錯誤做法，展現誠意，為中美兩軍對話溝通，創造

必要的氛圍和條件。所言甚是。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

