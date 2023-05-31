  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/05/2023 09:24

《中概異動》網易低開４％，隔晚在美股跌逾５％，中概科技股受挫

　　《經濟通通訊社３１日專訊》中概股開市受挫。網易（０９９９９）低開４﹒０９％，報
１３３﹒８元，該股成交約２４萬股，涉資３２７５萬元；嗶哩嗶哩（０９６２６）低開
３﹒１３％，報１２９﹒８元；美團（０３６９０）低開３﹒６９％，報１１２﹒１元；京東集
團（０９６１８）低開３％，報１２６﹒１元。
　　隔晚中概股在美股普遍下跌。微博（ＷＢ）挫７﹒４２％，收報１４﹒１６美元；中通快遞
（ＺＴＯ）挫６﹒７７％，收報２５﹒２１美元；網易（ＮＴＥＳ）挫５﹒０７％，收報
８４﹒９７美元；小鵬汽車（ＸＰＥＶ）跌４﹒０２％，收報７﹒８７美元；阿里巴巴
（ＢＡＢＡ）跌２﹒８４％，收報７８﹒６７美元；理想汽車（ＬＩ）則升３﹒５２％，收報
２９﹒１５美元。
　　現時，恒生指數報１８４１５，跌１８０點或跌０﹒９７％，主板成交２３﹒０９億元。國
企指數報６２０７，跌７５點或跌１﹒２１％。恒生科技指數報３６５６，跌４５點或跌
１﹒２３％。
　　即月期指新報１８３１０，跌１８８點，低水１０５點。即月國指期貨報６１７０，跌７７
點，低水３８點。即月科指期貨新報３６６６，跌４３點，高水１０點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　網易（０９９９９）　　　１３３﹒８元　跌４﹒０９％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１２９﹒８元　跌３﹒１３％
　　美團（０３６９０）　　　１１２﹒１元　跌３﹒６９％
　　京東集團（０９６１８）　１２６﹒１元　　　　跌３％
　　騰訊（００７００）　　　３１４﹒６元　跌０﹒５１％
　　阿里（０９９８８）　　　７７﹒９５元　跌１﹒０８％
　　小米（０１８１０）　　　１０﹒３８元　跌１﹒１４％
　　快手（０１０２４）　　　　５３﹒８元　跌１﹒２８％
　　百度（０９８８８）　　　１２１﹒４元　跌１﹒８６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章國際動態31/05/2023
北韓疑發射軍用衛星失敗，首爾誤發警報市民虛驚一場
人氣文章財經熱話31/05/2023
【虛幣世界】投資者關注債限問題，比特幣再跌穿28000美元
人氣文章中國故事30/05/2023
《神州經脈》離岸人幣曾穿7.1 神舟十六成功升空　馬斯克訪華
人氣文章財經熱話30/05/2023
油價平穩三桶油抗跌力強　中海油獲中金祝福可看高一線？
人氣文章香港要聞30/05/2023
行會通過5間巴士公司加價，平均加3.9%至7%
人氣文章生財有道30/05/2023
【高息定存】南洋商業銀行上調3個月定存息至最高3.85厘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【港古仔】玄學法科師傅工作必備物品大揭秘！㊙️點解要用航拍機同360相機？法扇唔係撥涼咁有咩用？筆盒竟然收埋呢樣嘢！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金