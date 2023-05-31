《中概異動》網易低開４％，隔晚在美股跌逾５％，中概科技股受挫

《經濟通通訊社３１日專訊》中概股開市受挫。網易（０９９９９）低開４﹒０９％，報
１３３﹒８元，該股成交約２４萬股，涉資３２７５萬元；嗶哩嗶哩（０９６２６）低開
３﹒１３％，報１２９﹒８元；美團（０３６９０）低開３﹒６９％，報１１２﹒１元；京東集
團（０９６１８）低開３％，報１２６﹒１元。
隔晚中概股在美股普遍下跌。微博（ＷＢ）挫７﹒４２％，收報１４﹒１６美元；中通快遞
（ＺＴＯ）挫６﹒７７％，收報２５﹒２１美元；網易（ＮＴＥＳ）挫５﹒０７％，收報
８４﹒９７美元；小鵬汽車（ＸＰＥＶ）跌４﹒０２％，收報７﹒８７美元；阿里巴巴
（ＢＡＢＡ）跌２﹒８４％，收報７８﹒６７美元；理想汽車（ＬＩ）則升３﹒５２％，收報
２９﹒１５美元。
現時，恒生指數報１８４１５，跌１８０點或跌０﹒９７％，主板成交２３﹒０９億元。國
企指數報６２０７，跌７５點或跌１﹒２１％。恒生科技指數報３６５６，跌４５點或跌
１﹒２３％。
即月期指新報１８３１０，跌１８８點，低水１０５點。即月國指期貨報６１７０，跌７７
點，低水３８點。即月科指期貨新報３６６６，跌４３點，高水１０點。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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網易（０９９９９） １３３﹒８元 跌４﹒０９％
嗶哩嗶哩（０９６２６） １２９﹒８元 跌３﹒１３％
美團（０３６９０） １１２﹒１元 跌３﹒６９％
京東集團（０９６１８） １２６﹒１元 跌３％
騰訊（００７００） ３１４﹒６元 跌０﹒５１％
阿里（０９９８８） ７７﹒９５元 跌１﹒０８％
小米（０１８１０） １０﹒３８元 跌１﹒１４％
快手（０１０２４） ５３﹒８元 跌１﹒２８％
百度（０９８８８） １２１﹒４元 跌１﹒８６％
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（ｅｒ）
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