恒指跌逾５００點，內地製造業續收縮，離岸人幣跌近７﹒１２

《經濟通通訊社３１日專訊》恒指午後未見收窄跌幅，反而持續擴大，最多跌逾５００點，

下試１８０００點大關。美團（０３６９０）現價跌５﹒６７％，報１０９﹒８元，該股成交約

４０５０萬股，涉資４５﹒１０億元，盤中高見１１３﹒４元，最低見１０９﹒７元；阿里

（０９９８８）跌３﹒３６％，報７６﹒１５元；騰訊（００７００）跌２﹒５９％，報３０８

元；匯控（００００５）跌２﹒４６％，報５７﹒４元。

國家統計局公布，５月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為４８﹒８％，比上月下降０﹒４個

百分點，且是連續第三個月下降，製造業ＰＭＩ低於臨界點反映５月製造業處於萎縮區間，而且

萎縮程度更超乎預期，市場預計５月官方製造業ＰＭＩ為４９﹒５％。

此外，非製造業商務活動指數和綜合ＰＭＩ產出指數分別為５４﹒５％和５２﹒９％，仍高

於臨界點，但均較上月低１﹒９和１﹒５個百分點，國家統計局承認數據顯示中國經濟景氣水平

有所回落，恢復發展基礎仍需鞏固。

人民幣匯價在ＰＭＩ數據公布後急跌，美元兌離岸人民幣由７﹒０８８４急升７﹒１０５４

，其後進一步高見７﹒１１９８，在岸價亦由７﹒０８急升至７﹒１０７５。

領展房產基金（００８２３）公布截至今年３月底止全年度業績，其香港物業組合繼續展現

出韌性，受惠於租用率錄得新高及穩健的續租租金調整率。收益及物業收入淨額按年增長

５﹒９％及６﹒８％。於本財政年度，整體租金收繳率維持於９９％的高水平。

可分派總額為６３﹒１１億元，按年跌１﹒７％，末期每基金單位分派１１８﹒８仙，按年

跌１８﹒７％，連同中期每基金單位分派１５５﹒５１仙，全年每基金單位分派減少１０﹒３％

至２７４﹒３１仙。

現時，恒生指數報１８１０３，跌４９２點或跌２﹒６５％，主板成交６２３﹒４８億元。

國企指數報６１０７，跌１７６點或跌２﹒８１％。恒生科技指數報３５７５，跌１２６點或跌

３﹒４２％。

即月期指新報１８０３２，跌４６６點，低水７２點。即月國指期貨報６０７５，跌１７２

點，低水３２點。即月科指期貨新報３５８７，跌１２２點，高水１１點。

上證綜合指數報３１９６，跌２８點或跌０﹒８７％，成交２６１０﹒４５億元人民幣。

深證成份指數報１０７５２，跌１１６點或跌１﹒０７％，成交１５７７﹒３８億元人民幣

。





表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美團（０３６９０） １０９﹒８元 跌５﹒６７％

阿里（０９９８８） ７６﹒１５元 跌３﹒３６％

騰訊（００７００） ３０８元 跌２﹒５９％

匯控（００００５） ５７﹒４元 跌２﹒４６％

友邦（０１２９９） ７４﹒９５元 跌２﹒０３％

網易（０９９９９） １３１﹒１元 跌６﹒０２％

華融金控（００９９３） ０﹒０６１元 跌３﹒１７％

中國宏橋（０１３７８） ５﹒５８元 跌３﹒７９％

碧桂園（０２００７） １﹒４２元 跌４﹒７％

百度（０９８８８） １１７﹒３元 跌５﹒１７％

京東集團（０９６１８） １２３﹒６元 跌４﹒９２％

藥明生物（０２２６９） ３９﹒７元 跌４﹒８％

領展（００８２３） ４５﹒５元 跌３﹒８１％

中行（０３９８８） ３﹒０６元 跌１﹒９２％

建行（００９３９） ５﹒０２元 跌１﹒１８％

交行（０３３２８） ５﹒０１元 跌１﹒９６％

工行（０１３９８） ４﹒１６元 跌１﹒６５％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｐｃ）



