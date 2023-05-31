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31/05/2023 13:13

《異動股》領展午後跌幅擴大至超過３％，全年物業收入增６﹒８％

　　《經濟通通訊社３１日專訊》領展（００８２３）現價跌３﹒３８％，報４５﹒７元，以現
價計，該股暫連跌１０日，累計跌幅９﹒８６％。該股成交約４１８萬股，涉資１﹒９４億元。
　　領展房產基金（００８２３）公布，截至今年３月底止全年度，其香港物業組合繼續展現出
韌性，受惠於租用率錄得新高及穩健的續租租金調整率。收益及物業收入淨額按年增長５﹒９％
及６﹒８％。於本財政年度，整體租金收繳率維持於９９％的高水平。
　
＊零售物業組合租用率達９８％，創歷史新高＊
　
　　在零售方面，於本財政年度末，物業組合租用率達９８％，創歷史新高，儘管零售市況於本
財政年度大部分時間維持疲弱，商戶的整體銷售大致復甦，並超越２０１９年冠狀病毒病前的水
平。
　　集團指出，整體商戶每平方呎零售銷售總額按年穩健增長６﹒２％。於本年度，隨著社交距
離措施進一步放寬，消費意欲提振利好商戶。由於商戶銷售額繼續呈上升趨勢，集團的整體租金
對銷售額比例下降至１２﹒５％。集團香港零售資產整體平均續租租金調整率上升至７﹒１％，
保持增長勢頭。
　　現時，恒生指數報１８１３１，跌４６３點或跌２﹒４９％，主板成交５６１﹒５７億元。
國企指數報６１１８，跌１６５點或跌２﹒６３％。恒生科技指數報３５８９，跌１１２點或跌
３﹒０５％。
　　即月期指新報１８０４４，跌４５４點，低水８８點。即月國指期貨報６０８２，跌１６５
點，低水３７點。即月科指期貨新報３６０２，跌１０７點，高水４４點。
　　上證綜合指數報３１９４，跌２９點或跌０﹒９３％，成交２３６９﹒９１億元人民幣。
　　深證成份指數報１０７５０，跌１１９點或跌１﹒１０％，成交３６１１﹒７２億元人民幣

　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　領展（００８２３）　４５﹒７０元　跌３﹒３８％
　　港鐵（０００６６）　３５﹒７５元　跌０﹒９７％
　　中電（００００２）　５７﹒０５元　跌０﹒７８％
　　煤氣（００００３）　　７﹒０７元　跌１﹒９４％
　　電能（００００６）　４２﹒２０元　跌０﹒９４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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