【香港要聞】運輸署長：城巴新巴合併不會導致票價上升或縮減路線

《經濟通通訊社３１日專訊》城巴及新巴７月１日起合併，運輸署署長羅淑佩表示，合併不

會導致票價上升或者縮減路線。她指每年也有巴士路線的重組計劃，有既定機制處理，令巴士路

線維持高效率，因此當局每年進行地區路線重組時，都會與地區持份者和巴士公司商討後才批出

，合併不會對有關計劃有任何影響。

羅淑佩又表示，聽到有議員建議設立巴士公司票價調整機制，她強調現在已有調整機制，每

次收到巴士公司的加價申請，當局會考慮一籃子因素，政府也會做好把關工作；又引述有評論指

，如果有一個既定機制會不會變成每年都加價，這也未必是大家最樂見，當局會研究在現有機制

再增潤。



＊城巴：開拓非票務收入對短中期幫助有限＊



對於獲批加價幅度低於申請，城巴財務總監王世揚說，今次加價申請基於不同因素，提供了

很多財務營運資料給政府，結果已塵埃落定，公司會繼續擴展網絡及乘客量。他又指，支持開拓

非票務收入方向，但票務佔巴士公司收入超過９成，如有任何非票務收入，除非有很大百分比，

否則短中期幫助有限，作為中長期則絕對支持。

王世揚認為，應設恒常票價調整機制，因為每年也有成本、物價指數等不同因素，如果沒有

機制，變相每次申請調整時，外界也不會有預期。（ｈｐ）

