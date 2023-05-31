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31/05/2023 15:52

保監局：首季毛保費總額跌７％，內地客新造業務保費升２７倍

　　《經濟通通訊社３１日專訊》保監局公布今年首季香港保險業的臨時統計數字，毛保費總額
１４７２億元，按年下跌７％。
　　跨境人流恢復正常釋放了壓抑多時的需求，加上去年同期基數較低，今年首季內地訪客的新
造業務保費水平回復至９６億元，上升２６﹒８６倍，相等於個人業務總額２０﹒５％；
２０１９年首季的相應水平為１２８億元及２６﹒４％。
　　首季長期有效業務的保費收入總額１２６６億元，下跌８﹒９％，主要包括個人人壽及年金
（非投資相連）業務，其保費收入為１０９７億元，下跌３﹒２％；個人人壽及年金（投資相連
）業務，其保費收入６５億元，下跌１８％；退休計劃業務供款８３億元，下跌４７﹒６％。
　　同期，長期業務（不包括退休計劃業務）的新造保單保費為４７０億元，上升１０﹒７％，
主要包括個人人壽及年金的非投資相連業務，其新造保單保費為４３５億元，上升１５﹒２％；
投資相連業務新造保單保費為３４億元，下跌２５﹒２％。保險公司共發出約１﹒６６萬份合資
格延期年金保單，涉及保費１０億元，佔個人業務總額２﹒２％。
　　首季一般保險業務的毛保費及淨保費分別為２０７億及１２５億元，分別上升６﹒９％及
４﹒１％，已償付申索毛額則為７５億元，下跌４﹒７％，整體承保利潤由１０﹒６３億元下降
至５﹒１３億元。直接業務方面，毛保費及淨保費分別為１４９億及１０１億元，分別上升
４﹒８％及４﹒４％。（ｂｉ）

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