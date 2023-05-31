【夜期時段】即月期指最新報１８１７８點，跌２２點，低水５６點

《經濟通通訊社３１日專訊》即月期指在夜期時段開市報１８１９３點，跌７點，低水４１

點，最新報１８１７８點，跌２２點，低水５６點，合約成交６５４張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６１３５點，跌６點，低水２８點，最新報６１３４點，跌

７點，低水２９點，合約成交４０９張。

