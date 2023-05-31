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31/05/2023 16:12

領展（００８２３）：對短期續租租金看法正面，冀未來分派續升

　　《經濟通通訊社３１日專訊》領展（００８２３）行政總裁王國龍在全年業績記者會上表示
，於未來６至１２個月，受惠於通關，本港零售業務料增長明顯。基於現時出租率處於９８％高
位，冀未來續調整續租租金水平。以一般為３年租約期衡量，於疫情期間所續租租約尚有１至２
年時間到期，由於基數較低，因此預計對未來１至２年續租租金比率有較正面影響。
　　他亦指出，近期租戶續租時均有加租，但仍有少部份需予支持。基於本港經濟及零售市道，
未反彈至疫情前理想水平，形容相關續租租金數字理想，但增長仍較預期緩慢。
　　王國龍續指出，撇除供股攤薄效應，上財年每基金單位分派按年持平，亦冀未來分派一直增
長。
　
＊內地零售最壞情況已過＊
　
　　內地零售方面，領展首席財務總裁黃國祥指出，可見有積壓需求復甦，但由於電商發展，除
高端零售以外，並不見明顯反彈；旗下商場本月人流已幾乎完全重返疫前水平，他形容內地零售
最壞情況已過去。被問及會否因內地市場而減持資產，他稱，內地資產仍具有潛力及前景，公司
不急於減持。
　
＊融資成本上升，王國龍：有耐性自然有好項目＊
　
　　對於領展於較早前以每基金單位４４﹒２元認購價完成１８８億元「五供一」供股計劃，其
中９５億元已用於償債及收購項目。對於集團收購進度，王國龍形容收購前景未必太樂觀。他表
示，由於買賣雙方價差拉闊，加上息口料維持在高位一段較長時間方回落，融資成本上升，因此
尋找良好投資項目回報並不容易，但強調公司不停留意收購項目，及較小心使用供股資金，稱「
有耐性自然有好項目」。（ｒｈ）

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