《再戰明天》中國公布財新製造業ＰＭＩ，嗶哩嗶哩公布業績

《經濟通通訊社３１日專訊》中國公布財新製造業ＰＭＩ，及嗶哩嗶哩公布業績，料為周四

（１日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，美國國務卿布林肯訪問芬蘭，就烏克蘭問題發表講話；南非主辦金

磚國家外長會議，討論地區和全球發展。周四本港時間８：００ａｍ，韓國央行總裁李昌鏞出席

該央行年會，討論貨幣政策。５：３０ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德在第２７屆德國儲蓄銀行會議

講話。晚上６：３０ｐｍ，德國財政部長林德納發表講話。８：４５ｐｍ，歐洲央行銀行監管委

員會主席恩瑞亞在第２２屆金融部門政策挑戰國際會議上發表主旨講話。



＊歐元區公布ＣＰＩ，美國公布ＡＤＰ就業變動＊



數據方面，周四本港時間８：３０ａｍ，日本公布５月製造業採購經理人指數。本港時間

９：４５ａｍ，中國公布５月財新製造業採購經理人指數，料維持於４９﹒５。本港時間

２：００ｐｍ，德國公布４月零售銷售，月率料由下滑２﹒２％改善至升１％。本港時間

４：３０ｐｍ，香港公布４月零售銷售，年率升幅料由４０﹒９％收窄至１３﹒８％。本港時間

５：００ｐｍ，歐元區公布４月失業率，料維持於６﹒５％；５月消費者物價指數月率升幅料由

０﹒６％收窄至０﹒２％，年率升幅料由７％收窄至６﹒３％；５月核心消費者物價指數年率升

幅料由５﹒６％收窄至５﹒５％。本港時間８：１５ｐｍ，美國公布５月ＡＤＰ就業變動，料由

２９﹒６萬降至１７萬。本港時間８：３０ｐｍ，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由

１７９﹒４萬升至１８０萬；首次申請失業救濟金人數料由２２﹒９萬升至２３﹒５萬。本港時

間９：４５ｐｍ，美國公布５月製造業採購經理人指數，料由５０﹒２降至４８﹒５。本港時間

１０：００ｐｍ，美國公布５月ＩＳＭ製造業指數，料由４７﹒１降至４７。

在本港，明日公布業績的公司有：嗶哩嗶哩（０９６２６）等。（ｗａ）

