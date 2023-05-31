電盈李澤楷：可持續和穩定派息政策為董事會共識

《經濟通通訊社３１日專訊》電訊盈科（００００８）今日舉行股東周年大會。有股東問到

集團今年會否延續去年派發全數香港電訊（０６８２３）股息的做法，主席李澤楷表示，集團不

能預測未來派息數目，但強調可持續和穩定派息政策為董事會的共識，加上香港電訊生意穩中求

進，在疫情期間業績也較穩健。對於來年派息，他向股東直言「你們可以放心！」。



＊ＮｏｗＴＶ和區域性ＯＴＴ業務具協同效應＊



另有股東關注現時免費電視市場競爭激烈，李澤楷指出，除了現時本港數個免費電視台，各

方的電子平台對免費電視業務也造成競爭，但集團的優勢在於ＮｏｗＴＶ和區域性ＯＴＴ業務比

其他的競爭者更具協同效應，而ＯＴＴ業務首次於２０２２年度錄得ＥＢＩＴＤＡ正數，在相同

的成本下可向觀眾給予更多和精彩的內容。此外，電子廣告方面增長勢頭也不錯，因此認為免費

電視前景光明。



＊電盈ＡＩ發展以支援企業為重心，Ｂ２Ｃ暫未有發展概念＊



被問到電盈在人工智能（ＡＩ）方面的發展，李澤楷透露，集團在一年多前已在美國進行

ＡＩ方面的風險投資，但受限於中美關係限制，集團暫時未能派遣董事到對方的董事局，該公司

主力發展能源、航空等工業ＡＩ，在自動駕駛、節省成本和能源方面具有先進技術。他指出，集

團的ＡＩ範疇主要以支援企業為重心，Ｂ２Ｃ則暫時未有發展概念。

署理董事總經理許漢卿指出，集團運用ＡＩ技術為不同垂業行業提供數碼轉型、雲端、網絡

安全、能源管理等服務，行業如醫療、建造、物管、零售等都可利用ＡＩ自動化流程，和處理客

戶服務和提升管理效率，強調集團在２Ｂ方面已進行多方面的部署。

李澤楷指出，個人流動電訊業務年初以今取得好成績，境外和境內的漫遊收益分別回復至疫

情前的六成多和五成多水平，５Ｇ後付用戶佔比達３４％。企業業務方面，集團繼續透過雲端和

人工智能解決方案，支援企業加快數碼轉型和進軍大灣區，同時將５Ｇ解決方案延伸至智慧校園

和智慧物業。他續指，香港電訊的穩健表現和新媒體業務的增長，為電訊盈科提供支持，集團將

謹慎應對香港的經濟復甦。

李澤楷今日以視像形式出席電訊盈科和香港電訊的股東大會，他稱原本希望現場出席，但今

早謹慎起見進行了新冠病毒快測，結果呈陽性，為保障股東健康，因此決定以視像形式出席並主

持會議。（ａｃ）

