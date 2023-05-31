《小傳日記》馬斯克訪京原來為咗搞平價版Ｔｅｓｌａ？

《小傳日記》尋日先講完Ｔｅｓｌａ（特斯拉）創辦人兼行政總裁馬斯克飛咗去北京，仲獲

國務委員兼外長秦剛接見，我哋仲一度以為佢呢次訪京同合作搞太空科技有關，據聞，佢呢次目

的係為咗搞平價版特斯拉。根據消息人士和社交媒體上分享嘅照片，馬斯克仲同中國電池界巨頭

、特斯拉嘅重要供應商寧德時代（深：３００７５０）董事長曾毓群共進晚餐。

據業內人士分析，呢次馬斯克與曾毓群會面，商談嘅內容可能包括上海儲能超級工廠嘅儲能

電芯供應、未來在北美合作建電池廠以及動力電池供應等事宜。

尋日仲有消息指出，馬斯克此行，係要打造平價版特斯拉，售價大約１５萬人仔，講到似層

層咁。特斯拉擬推出平價版車型以搶佔平價市場嘅消息，早輪已傳遍全球汽車市場，更有傳聞指

出，一旦喺內地推出，新車價可望降到１５萬人仔。接近特斯拉嘅消息人士指出，推出該款平價

版車型嘅成本壓力頗大，如果行程允許，馬斯克將會同寧德時代高層會面洽談合作方式。

今年３月，有媒體報道稱，特斯拉正尋求同寧德時代喺美國合作建立一座電池工廠，而且呢

個工廠將會參考寧德時代同福特嘅合作模式。目前寧德時代與福特已達成合作，由福特出資、寧

德時代提供技術與服務支持的電池工廠，將於２０２６年投產。

根據美國《通貨膨脹削減法案》規定，只有車廠喺美國本土生產和組裝動力電池，先可以獲

得能抵銷電池三分之一成本嘅財政補貼，消費者買電動車先可以攞到７５００美元補貼。



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