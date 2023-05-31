《本港經濟》本財年首月赤字３４８億元，財政儲備８０００億元

《經濟通通訊社３１日專訊》政府公布本財政年度首個月（即截至今年４月３０日）的財務

狀況，本財政年度首個月的開支為６９６億元，收入為３４８億元，因此有３４８億港元赤字。

政府發言人表示，４月份的赤字主要是由於薪俸稅及利得稅等主要收入均大多在財政年度的

後期收取。

財政儲備在今年４月３０日為８０００億元。（ｃｌ）

