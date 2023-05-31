【債限談判】普徠仕：市場聚焦是否達成協議，對未來發展關注不足

《環富通基金頻道３１日專訊》普徠仕靈活環球債券策略聯席基金經理Ｓｃｏｔｔ

Ｓｏｌｏｍｏｎ近期發表對美國債務上限談判潛在影響的觀點。

債務上限即美國國會批准的３１﹒４萬億美元的美國債務負擔。Ｓｏｌｏｍｏｎ提到，現時

美國的「信用卡」已經透支，美國銀行帳戶（財政部一般帳戶）餘額亦不斷減少。而在俗稱「Ｘ

日」（Ｘ－ｄａｔｅ）時，帳戶資金將會耗盡。然而，難以預測「Ｘ日」的具體日期。許多機構

可以為美國批核一張全新的「信用卡」，例如美國銀行存款，但美國內部爭論局面持續，一方希

望先換新卡，之後再考慮其他問題，而另一方認為需要確保這種支出模式不會繼續，否則不會和

解。然而，在最後關頭達成協議的可能性為９５％－－相關協議或將提供１８至２４個月時間，

甚至延至下一次總統大選。



＊首要重建一般帳戶餘額，如有必要儲局將減息＊



他認為市場過於關注是否將達成協議，而對未來發展關注不足。即使達成協議，市場風險仍

然存在，更重要的是達成協議後的下一步行動。當前首要問題是重建一般帳戶餘額，美國財政部

計劃在６月底前將其增至５５００億美元。

根據過去經驗，一般帳戶每增加一美元，有８０美分來自美國銀行儲備。然而，３月銀行業

動盪反映銀行儲備非常緊張。如果銀行儲備最終被用於發行美國國債，這可能會為銀行體系帶來

更大的壓力。在通脹較低的情況下，聯儲局可以直接通過減息加以應對。鑑於聯儲局正在努力遏

制通脹，當局必須維持審慎。但如果銀行體系面臨進一步的壓力，預計債券市場將迫使聯儲局採

取行動並降低利率。

另一種與過去經驗不同的情況是，貨幣市場為一般帳戶提供資金。貨幣市場的投資者現在透

過聯儲局隔夜逆回購協議進行投資，獲得更高回報，只有美國國債孳息率能帶來相若回報時，這

種情況才會出現。在這種情況下，風險資產以及美國銀行的股票和債券可能會造好。因此，在未

來一個月將密切關注銀行儲備情況。



＊除非發生實際違約，評級機構不會降美評級＊



除非發生實際違約，評級機構不會降低美國的信用評級。但若發生違約，美國銀行將受最大

衝擊，因為其評級將會間接受壓。

若出現實際違約，美國國債的價格或會攀升，導致孳息率下降，並推升金價。這很可能影響

其他國家的國債，如德國國債和日本政府債券。另外，美元或會轉弱。固定收益的傳統相關性在

初期或會回歸，即債券價格與風險資產表現成反比。然而，隨著踏入２０２４年，市場或將債務

上限談判的結果拋諸腦後，屆時環球各國政府財政支出增加，各國債券發行量超過預期，債券投

資者或需要尋求更高的收益。（ｗａ）

