  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/05/2023 11:04

【債限談判】景順：達協議或短期提振市場情緒，惟需關注後續影響

　　《環富通基金頻道３１日專訊》美國總統拜登與眾議院共和黨籍議長麥卡錫就提高聯邦政府
債務上限達成原則性協議，然而，雙方暫未披露所達成協議的細節。對此，景順亞太區（日本除
外）環球市場策略師趙耀庭發表以下觀點。
　　對於美國債務上限爭議，亞洲市場反應不一，日經２２５指數創１９９０年以來新高；恒生
指數則跌至年內新低。他指如果債務協議如預期獲順利通過，這將解除美國甚至全球市場面臨的
一大不明朗因素，進而短暫提振市場情緒。美國政府避免債務違約讓投資者如釋重負。已達成的
原則性協議顯示，當中的開支上限及削減幅度並不及２０１１年債務協議。初步估計顯示，已同
意的開支削減對增長的影響較預期為小。
　
＊美發國債或致流動性收緊，增長或受壓有助經濟降溫＊
　
　　展望未來數月，趙耀庭認為要更加關注債務上限協議對市場流動性及增長的影響。債務上限
協議通過後，美國財政部將可於未來７個月發行逾６０００億美元的國庫券。隨著流動性從市場
中流失，這將產生顯著的吸力。債券孳息率或將因資金從經濟外流而上行。近期的地區性銀行業
事件加上財政部預期發行的國債可能導致流動性收緊。　
　　債務上限協議獲通過可能於短期內提振市場情緒。因政府將於未來幾年削減開支及財政部吸
收市場流動性，協議或對增長造成部分壓力，但好消息是，此等增長壓力有助於聯儲局為經濟降
溫，從而將通脹降至２％的目標水平。（ｗａ）

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章大行報告31/05/2023
【大行炒D乜】大摩維持快手增加權重　建銀首予海底撈跑贏大市
人氣文章市場動向31/05/2023
平保35年不變經營理念：在創新中求發展
人氣文章財經熱話31/05/2023
【科技股】小米618預售理想仍無助股價　想部署要留意甚麼因素？
人氣文章國際動態31/05/2023
美軍機遭中國戰機攔截，美國:不必要的挑釁性動作
人氣文章國際動態31/05/2023
美國制裁中國及墨西哥17實體及個人，涉假冒芬太尼
人氣文章開市Good Morning31/05/2023
資金未到位　恒指短期或失守18000關口
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【港古仔】玄學法科師傅工作必備物品大揭秘！㊙️點解要用航拍機同360相機？法扇唔係撥涼咁有咩用？筆盒竟然收埋呢樣嘢！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金