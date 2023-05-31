【債限談判】景順：達協議或短期提振市場情緒，惟需關注後續影響

《環富通基金頻道３１日專訊》美國總統拜登與眾議院共和黨籍議長麥卡錫就提高聯邦政府

債務上限達成原則性協議，然而，雙方暫未披露所達成協議的細節。對此，景順亞太區（日本除

外）環球市場策略師趙耀庭發表以下觀點。

對於美國債務上限爭議，亞洲市場反應不一，日經２２５指數創１９９０年以來新高；恒生

指數則跌至年內新低。他指如果債務協議如預期獲順利通過，這將解除美國甚至全球市場面臨的

一大不明朗因素，進而短暫提振市場情緒。美國政府避免債務違約讓投資者如釋重負。已達成的

原則性協議顯示，當中的開支上限及削減幅度並不及２０１１年債務協議。初步估計顯示，已同

意的開支削減對增長的影響較預期為小。



＊美發國債或致流動性收緊，增長或受壓有助經濟降溫＊



展望未來數月，趙耀庭認為要更加關注債務上限協議對市場流動性及增長的影響。債務上限

協議通過後，美國財政部將可於未來７個月發行逾６０００億美元的國庫券。隨著流動性從市場

中流失，這將產生顯著的吸力。債券孳息率或將因資金從經濟外流而上行。近期的地區性銀行業

事件加上財政部預期發行的國債可能導致流動性收緊。

債務上限協議獲通過可能於短期內提振市場情緒。因政府將於未來幾年削減開支及財政部吸

收市場流動性，協議或對增長造成部分壓力，但好消息是，此等增長壓力有助於聯儲局為經濟降

溫，從而將通脹降至２％的目標水平。（ｗａ）

