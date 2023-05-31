恒指全日低收３６１點報１８２３４，中石油美團齊挫逾５％

《經濟通通訊社３１日專訊》美國提高債限協議進入國會審議階段，眾院將於當地時間周三

（３１日）投票，投資者對提案能否順利過關持觀望態度。美股周二（３０日）呈現過山車走勢

，最終收盤小幅上落。道指收跌５０點；標普５００收市基本持平；納指收漲４１點。

港股向下，恒生指數全日收報１８２３４，跌３６１點或１﹒９４％，主板成交

１７０９﹒５３億元。恒生中國企業指數報６１６３，跌１２０點或１﹒９２％。恒生科技指數

報３６２６，跌７５點或２﹒０４％。

恒指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）、騰訊控股（００７００）及美團

（０３６９０）；阿里巴巴－ＳＷ收報７７﹒９元，跌０﹒９元或１﹒１４％，成交

１３７﹒４９億元；騰訊控股收報３１０﹒６元，跌５﹒６元或１﹒７７％，成交９９﹒８２億

元；美團收報１１０﹒２元，跌６﹒２元或５﹒３３％，成交９７﹒１億元。國指三大成交股份

依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及美團。科指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股

及美團。

中石油（００８５７）收跌５﹒４２％，報５﹒０６元，該股成交約２﹒３１億股，涉資

１１﹒７８億元，盤中高見５﹒２６元，最低見５﹒０６元；網易（０９９９９）跌４﹒９５％

，收報１３２﹒６元；神華（０１０８８）跌４﹒４４％，收報２４﹒７５元。

另外，中海油（００８８３）收跌４﹒２３％，報１１﹒７８元，該股成交約２﹒３７億股

，涉資２７﹒７７億元，盤中高見１２﹒１４元，最低見１１﹒５元；中國宏橋（０１３７８）

跌４﹒１４％，收報５﹒５６元；恒地（０００１２）跌４﹒０５％，收報２４﹒８５元；藥明

生物（０２２６９）跌３﹒９６％，收報４０﹒０５元。（ｋｙ）

