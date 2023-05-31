《股語有云－古添力》金山雲現四底回升，中短線目標５﹒６５銀

《股語有云》金山雲（０３８９６）主要提供雲服務，包括雲計算、存儲和分發。金山雲由

金山軟件（０３８８８）分拆，２０２２年１２月以介紹形式在港交所主板上市。

公司截至２０２３年３月底止首季虧損較去年同期擴大，錄得股東應佔虧損６﹒０７億人仔

。營業額減少１４﹒２％至１８﹒６４億人仔，期內，整體毛利增長１﹒４倍至１﹒９４億人仔

，毛利率增加６﹒７個百分點至１０﹒４％。

期內，佔總營業額６１﹒９％的公有雲服務，營業額減少１６﹒４％至１１﹒５４億人仔；

佔總營業額３８﹒１％的行業雲服務，營業額減少１０﹒４％至７﹒１億人仔。於２０２３年３

月３１日，集團之現金及現金等價物總值３５﹒６８億人仔，短期銀行貸款１０﹒８７億人仔。



＊季績後瑞銀予中性評級＊



在金山雲公布首季業績後，瑞銀發表報告指，金山雲２０２３財年首季度收入１８﹒６億人

仔，按年減少１４％，低於該行和市場預期。金山雲管理層指ＡＩ相關雲需求上升及預期從第二

季看到更具意義的收入增長。該行予金山雲美股目標價５﹒９美元，評級中性。

瑞銀報告預計，金山雲收入仍然受壓，但毛利率好過預期。儘管公司對毛利率的持續改善持

樂觀態度，但鑑於市場競爭加劇，該行對其看法也相對謹慎。

另外，根據聯交所資料顯示，摩根大通於３月２４日，增持金山雲２２５１萬股，每股平均

價３﹒４３３７元，涉資７７２９﹒３萬元，持股量增至７﹒３５％。

技術走勢方面，金山雲於４月初高見５﹒６５銀後，反覆向下，近日低見１﹒９９銀後回升

，該股上市之初，曾低見１﹒９９銀，及後兩次於２銀水平築底回升，加上周一（２９日）再次

低見１﹒９９銀，添力視之為四次觸底不破形態，建議現水平２﹒２７銀買入，中短線目標

５﹒６５銀，跌穿１﹒９９銀止蝕。 《古添力》（本欄逢周一、三刊出）



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