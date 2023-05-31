《樓市點評－汪敦敬》買樓的「輸數」與「勝數」

《樓市點評》近日筆者去做指壓治療，傾談間指壓醫師表示對於幾年前買入可商住兩用的治

療所作自用感到幸福，雖然樓價比幾年前跌了十萬元左右，但是她在這幾年省卻了數十萬元的租

金，其實「除笨有精」，重要的是單位是自己的，從此免卻被加租之苦！



無錯，樓價短期上升還是下跌，我們未必掌握到！但長期樓價可以抗衡通脹，大多數人亦認

為長遠樓價會上升！而可以肯定一點就是最終每個單位都會隨著時間供滿樓成為「現金契」（已

清還全數按揭貸款），第二點可以肯定的是身份已由租客變為有資產者了！這些都是人生的結構

性改變！當到了晚年有一層供滿了的住宅物業，便和沒有資產的租客有很大分別了，供滿樓之後

可以將單位出租，亦可以再按揭然後運用資金投資，當然亦可以做「逆按揭」安享晚年！筆者以

上只是一條「輸數」，即是就算打輸數樓市長期不濟亦可以掌握到的回報，但是在多變的局面中

，仍有可觀的「勝數」可以去掌握的！



本來在不穩定的市道中只追求「勝數」是存在不少風險的，但是如果預先掌握了「輸數」也

輸得起和滿意輸數的收穫的話，然後去等「勝數」出現，這表面放棄了投資的主動性，卻偏偏令

投資的人掌握厚利的機會反而大了！贏面亦高了！因為房地產的優勢在投資期間，雖然是會有遇

上市淡的時候，也包含了利好的時候！準備了「輸數」就能渡過市淡的時候，也能等到市道最好

的時候，投資秘訣只此而已！



有人問：定期存款有３至４厘，為何要買收租回報率只得２﹒７至２﹒８厘左右的房地產？

因為樓市利好的時候，仍比很多投資項目收獲大！樓市除了享受到經濟景氣的時候，樓市亦對沖

到高通脹的時候！房地產正因為投資期長，所以容易享受到利益複息化的回報！眼前定期利息不

正常地竟然比按揭息口更高，不可能長期如此，所以利益不可以作長期複息化！但住宅的收租回

報率就可以了！隨著時間的過去，樓價和租金也上升，縱使這個上升是溫和的，但三、五、七年

之後的收租回報率和投資當初的成本去作計算，仍是十分可觀！



當下的樓價應該仍然會有一些板塊要調整，但是今年內有三個因素會令樓市在稍後會有所改

善，第一是租金在上升中，加上優才大量進入香港，租金明天會更好；第二是香港經濟及消費市

場都在改善中，香港繼續享受到金融中心的優勢；第三是加薪將在下半年改善！

《祥益地產總裁 汪敦敬》



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