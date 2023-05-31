【聚焦人幣】人幣中間價貶３點子報７﹒０８２１，續刷半年新低

《經濟通通訊社３１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒０８２１，

較上個交易日小跌３點子，兩連貶，續刷自去年１２月１日以來半年新低，上個交易日報

７﹒０８１８。

貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ７﹒０８２１ ＋３﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒６０１６ ＋１８０﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒０６５２ ＋２３３﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒９０３７ －９﹒７０

１英鎊╱人民幣 ８﹒７８９９ ＋４２０﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６１６１ －１１２﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２８１１ －２３﹒００

１新加坡╱人民幣 ５﹒２４４４ ＋１３５﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒８１６３ －１３９﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２０７３ －９﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６４９８ －４﹒３０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒０２４７ －３０８３﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒７７９０ ＋１７﹒００

１人民幣╱韓元 １８６﹒４２００ －３９﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

