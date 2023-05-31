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即市新聞

31/05/2023 09:25

【聚焦人幣】人幣中間價貶３點子報７﹒０８２１，續刷半年新低

　　《經濟通通訊社３１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒０８２１，
較上個交易日小跌３點子，兩連貶，續刷自去年１２月１日以來半年新低，上個交易日報
７﹒０８１８。
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　７﹒０８２１　　　　＋３﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒６０１６　　＋１８０﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒０６５２　　＋２３３﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒９０３７　　　　－９﹒７０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒７８９９　　＋４２０﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６１６１　　－１１２﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２８１１　　　－２３﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　５﹒２４４４　　＋１３５﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒８１６３　　－１３９﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２０７３　　　　－９﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４９８　　　　－４﹒３０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒０２４７　－３０８３﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒７７９０　　　＋１７﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８６﹒４２００　　　－３９﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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