【聚焦人幣】人幣中間價貶３點子報７﹒０８２１，續刷半年新低

《經濟通通訊社３１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒０８２１，
較上個交易日小跌３點子，兩連貶，續刷自去年１２月１日以來半年新低，上個交易日報
７﹒０８１８。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ７﹒０８２１ ＋３﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒６０１６ ＋１８０﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒０６５２ ＋２３３﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒９０３７ －９﹒７０
１英鎊╱人民幣 ８﹒７８９９ ＋４２０﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒６１６１ －１１２﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒２８１１ －２３﹒００
１新加坡╱人民幣 ５﹒２４４４ ＋１３５﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒８１６３ －１３９﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒２０７３ －９﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６４９８ －４﹒３０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒０２４７ －３０８３﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒７７９０ ＋１７﹒００
１人民幣╱韓元 １８６﹒４２００ －３９﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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