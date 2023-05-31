《鍾之日記》五窮月魔咒現，經濟弱困難多

《鍾之日記》５月３１日，香港天氣：炎熱。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



今早國家統計局公布５月份製造業及服務業ＰＭＩ均差過市場預期，同時亦較４月份進一步

下跌。數據除導致人民幣匯價急跌之外，恒指低開１８０點後反覆下跌，午後跌幅更擴大至最多

５５０點，低見１８０４４﹒６６點，直插牛證重貨區１８０００至１８０９９中腹，令該區僅

餘下１９隻待宰牛證，相關牛證跌幅介乎６５至７０％。期指昨日（３０日）結算，恒指今日未

見扭轉跌勢，恒指收報１８２３４點，跌３６１點或１﹒９４％，主板成交１７０９﹒５３億元

。

香江魚缸本月暴跌８﹒３％，「五窮月」果然窮，「六絕月」會否更絕？市場分析指，今年

１月高位２２７００點之最大升幅回調６１﹒８％視為支持，則恒指跌至１７６９２點後有望展

開反彈浪，如今恒指失守１８０００點，距離短線底部應不遠矣，現水平才看淡已不值博。



＊滬指全月跌３﹒５７％，半年最大單月跌幅＊



中國４月各項經濟數據已經敲響警號，到本月經濟景氣程度更進一步下跌。５月官方製造業

採購經理指數（ＰＭＩ）跌至４８﹒８％，比上月下降０﹒４個百分點，連續第三個月下降，萎

縮程度更超乎市場預計的４９﹒５％。非製造業商務活動指數和綜合ＰＭＩ產出指數分別為

５４﹒５％和５２﹒９％，雖仍高於臨界點，但均較上月低１﹒９和１﹒５個百分點，國家統計

局承認數據顯示經濟景氣水平有所回落，恢復發展基礎仍需鞏固。

數據遜色，反映現時當局支持經濟措施作用有限，不過加大財政支持力度將擴大地方財政風

險，貨幣寬鬆政策則對人民幣匯價帶來下行壓力。離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）曾失守７﹒１１

，滬綜指連日維穩破功，幾度穿三千二，全日則收報３２０４﹒５６點，跌幅０﹒６１％，總結

全月滬指跌３﹒５７％，是半年來最大單月跌幅。深成指今日收跌０﹒７％，創業板指跌

１﹒１４％。兩市全日成交９３８０億元人民幣，與上日成交水平相若，驚慌情緒引發資金流出

，陸股通資金流出近３８億元，結束兩日淨流入。

回顧整個５月，月初中特估概念延續上月底表現強勁上升，多隻銀行及保險Ａ股刷新上市新

高，滬綜指一度超越三千四關，但４月多項經濟數據走樣，反映經濟復甦力度遠遠不及預期，滬

綜指急速下行，在五個交易日內從最高位３４１８點跌至３２３５點，跌幅約５﹒４％。但低處

未算低，美國加息預期重燃，人民幣急貶值穿７，為Ａ股帶來另一重跌浪，滬指本月最低位為

３１６８﹒５７點，創今年１月以來新低。



＊金融股頹勢現，四大行全跌＊



ＰＭＩ數據不及預期，拖累金融板塊沽壓重，四大行方面，農行（０１２８８）跌１﹒７％

，中行（０３９８８）跌１﹒６％，建行（００９３９）走低１﹒４％，工行（０１３９８）跌

１％；保險股亦全跌，財險（０２３２８）跌３﹒２％，新華保險（０１３３６）跌２﹒６％，

人保（０１３３９）跌２％，國壽（０２６２８）、中國平安（０２３１８）跌１﹒９％。

中資券商亦隨兩地股市下挫，中信証券（０６０３０）跌３﹒５％，中信建投証券

（０６０６６）跌３﹒１％，中金（０３９０８）跌２﹒３％，中國銀河（０６８８１）跌

１﹒４％，國泰君安（０２６１１）跌１％。

經濟復甦遠遠不及預期，市場自然期待中國當局可從財政及貨幣兩部門出手，放大招刺激經

濟，但事實上留給中國管治者的手段十分有限：若繼續發放專項債推進基建設施建設，一則擴大

本來已經高企的地方債務規模，日後要整治便更加困難，二則不少地方被質疑挪用專項債資金用

作償還舊債，刺激經濟作用被削弱；若推進更多貨幣寬鬆措施，人民幣匯價將面臨更大貶值風險

，走資問題或加劇，對人民幣計價資產亦不利。



＊領展末期息大減，股民失望狂拋貨＊



領展房產基金（００８２３）公布截至今年３月底止全年業績，收入按年增５﹒４％至

１２２﹒３４億元，物業收入淨額增４﹒８％至９１﹒９８億元，略低於市場預期的９２﹒５０

億元。全年可分派總額為６３﹒１１億元，按年跌１﹒７％，末期每基金單位分派１１８﹒８仙

，按年跌１８﹒７％，連同中期每基金單位分派１５５﹒５１仙，全年每基金單位分派減少

１０﹒３％至２７４﹒３１仙。

期內，收益及物業收入淨額分別按年增加５﹒４％及４﹒８％，至１２２﹒３４億元及

９１﹒９８億元，主要由於香港市場表現改善，及授予租戶的租金寬減減少，惟被內地市場因新

冠毒病限制措施導致表現疲弱所抵消。

投資物業組合的估值升至２３７４﹒６９億元，主要由於１７７﹒９１億元資產收購及

９３﹒６７億元公平值收益，惟部分被外幣貶值３１﹒３１億元所抵銷。於今年３月完成籌集

１８８億元的五供一供股後，基金單位持有人應佔資產淨值增加１６﹒１％至１８８９億元。

領展今日盤中曾低見４４﹒３５元，創半年新低，收盤跌３﹒８％，報４５﹒５元，十連跌

。





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