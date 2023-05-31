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即市新聞

31/05/2023 17:00

【聚焦人幣】人幣即期跌１６４點失７﹒１，５月創三個月最大跌幅

　　《經濟通通訊社３１日專訊》今日公布的中國５月官方ＰＭＩ數據明顯不及預期，突顯中國
經濟復甦乏力，市場悲觀預期加重人民幣疲軟表現。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日續
跌１６４點子，盤中一度低見７﹒１１４９，收盤報７﹒１０６５，三連跌，創２０２２年１１
月３０日以來半年新低。即期匯價５月累跌２﹒５１％，創三個月來最大月度跌幅。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現大跌４０５點子，報７﹒１３０４，進一步穿７﹒１３關。
　　今日人民幣兌一美元中間價報７﹒０８２１，較上個交易日小跌３點子，兩連貶，續刷自去
年１２月１日以來半年新低，上個交易日報７﹒０８１８。
　
＊瑞穗：人行不作為被視為允許人幣貶值，短期內維持看跌＊
　
　　瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰點評認為，ＰＭＩ數據疲軟強化了市場對中國經濟增長放緩
預期並加劇了人民幣市場悲觀情緒，同時人民銀行仍保持沉默；人行的不作為會被視為允許人民
幣貶值以支持出口的行動，短期內維持看跌人民幣的觀點。
　　交易員表示，中國經濟基本面不佳和美國聯儲局加息預期升溫形成共振，而中美巨大負利差
和分紅購匯需求加劇市場供需失衡局面，短期人民幣料仍面臨調整壓力，後續需重點關注中國監
管層會否釋放更多經濟刺激措施和維穩匯市政策。（ｊｔ）

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