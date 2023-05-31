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31/05/2023 10:12

【內房困局】藍光發展成首隻退市房企Ａ股，下周二摘牌不設逃生門

　　《經濟通通訊社３１日專訊》昔日「四川一哥」藍光發展（滬：６００４６６）是最早陷入
債務危機的房企之一，股價表現一直低迷，更連續２０個交易日收盤價低於１元（人民幣．下同
）面值，觸及交易類強制退市條件，上交所決定終止藍光發展股票上市，成為今年首家退市的Ａ
股房企。藍光發展自５月１０日起停牌，收報０﹒４元，確定終止上市後，公司股票將不進入退
市整理期，並將於下周二（６月６日）摘牌。
　　隨著房企債務風險仍無消退跡象，滬深兩市多家上市房企亦遭實施風險警示，即俗稱的「戴
帽」，日後將面臨退市風險，包括世茂股份（滬：６００８２３）、陽光城
（深：０００６７１）、嘉凱城（深：０００９１８）、粵泰股份（滬：６００３９３）、美好
置業（深：０００６６７）、宋都股份（滬：６０００７７）、泛海控股（深：００００４６）
和新華聯（深：０００６２０）。
　
＊兩年狂掃逾百地塊，突遇融資收縮＊
　
　　藍光發展成立於上世紀９０年代，公司於２００８年控股當時的一家上市公司迪康藥業，迪
康藥業於２０１５年更名藍光發展，完成借殼上市。隨著房地產市道漲勢兇猛，藍光發展在上市
五年內市值已超越千億，營收高速增長，不過藍光發展的迅速發展亦離不開其激進擴張政策，公
司於２０１９年及２０２０年連續在各地拿下共１０８宗地塊，其中２８宗地塊溢價率超過
５０％。
　　但隨著２０２０年當局出台「三道紅線」控制房企槓桿率，藍光發展的流動性問題逐漸顯現
，先後出售多家子公司及房地產項目，最後甚至把其上海總部寫字樓也給賣掉，但回籠的資金仍
不夠償還債務，公司２０２１年起出現巨額虧損，已經陷入資不抵債的局面，多地房地產項目處
於逾期交付狀態。
　　有券商分析，藍光發展管理能力不善、資產質素偏差、債務積壓嚴重，遇上了政策收緊、融
資收縮、樓市下行的大環境，公司表現便會迅速惡化，最終走向債務違約。（ｅｙ）

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