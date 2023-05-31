【ＡＩ熱潮】深圳：推進千行百業＋ＡＩ，孵化高智能生產機器人

《經濟通通訊社３１日專訊》深圳市發布《深圳市加快推動人工智能高質量發展高水平應用

行動方案（２０２３－２０２４年）》，其中提出，要打造大灣區智能算力樞紐，建設城市級智

能算力平台；加快組建廣東省人形機器人製造業創新中心，發揮粵港澳大灣區製造業優勢，開展

人形機器人規模化應用；推進「千行百業＋ＡＩ」孵化高度智能化的生產機器人。



＊打造大灣區智能算力樞紐，支持本地龍頭企業加大ＡＩ投入＊



《方案》指出，要整合深圳市算力資源，同時加快實施「智能算力網絡關鍵技術體系研究及

驗證」項目。打造大灣區智能算力樞紐，積極有序集聚政府、企業、科研機構、高校等的智能算

力資源，與周邊城市加強智能算力合作，謀劃共建粵港澳大灣區智能算力統籌調度平台。

加強科技研發攻關。聚焦通用大模型、智能算力芯片、智能傳感器、智能機器人、智能網聯

汽車等領域，實施人工智能科技重大專項扶持計劃，重點支持打造基於國內外芯片和算法的開源

通用大模型；支持重點企業持續研發和迭代商用通用大模型；開展通用型具身智能機器人的研發

和應用。實施核心技術攻關載體扶持計劃，支持科研機構與企業共建５家以上人工智能聯合實驗

室。

大力培育企業梯隊。支持本地龍頭企業加大人工智能投入，推動國內外龍頭企業在深設立人

工智能子公司，培育一批具有核心競爭力的創新型領軍企業，孵化千億級龍頭企業。推動中小企

業發展壯大，打造一批專精特新、單項冠軍、獨角獸人工智能企業。開展人工智能企業定向招商

，對新引進且符合條件的企業給予大力支持。



＊加大財政資金投入，形成規模千億元ＡＩ基金群＊



推進「千行百業＋ＡＩ」，實施人工智能軟件應用示範扶持計劃，鼓勵金融、商務、工業、

交通等行業企業基於人工智能技術對現有生產、服務和管理方式進行升級。推動人工智能在設備

故障檢測和故障診斷、基於視覺的表面缺陷檢測、智能分揀等製造業領域的應用。加強製造業數

據的採集、利用、開發，探索建立企業數據「標注＋訓練」閉環機制，儲備高質量數據集，孵化

高度智能化的生產機器人。加快推進低空智能融合基礎設施項目建設，推動低空經濟產業創新發

展。

《方案》並指出，要加大財政資金投入力度，重點支持人工智能創新和應用。發揮政府投資

引導基金作用，統籌整合基金資源，形成規模１０００億元人民幣的人工智能基金群。鼓勵人工

智能企業在境內外多層次資本市場開展股權融資，支持風投、創投機構加強對人工智能初創企業

的投資併購，在每月８日舉行的深圳創投日活動中設立人工智能專場。（ｓｌ）

