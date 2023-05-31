【數據解讀】ＰＭＩ五個月低，分析：增長陷瓶頸，地產金融壓力大

《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，５月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）、非製

造業商務活動指數和綜合ＰＭＩ產出指數分別為４８﹒８％、５４﹒５％和５２﹒９％，較上月

低０﹒４、１﹒９和１﹒５個百分點。《路透》解讀數據指，五一假期的火熱未能托起中國５月

官方ＰＭＩ走勢，製造業和非製造業ＰＭＩ分別創下五個月和四個月新低，顯示中國經濟復甦之

路並不平坦，需求不足和內生動力偏弱對中國經濟復甦的掣肘正在凸顯。



＊料將有穩經濟系列措施出台＊



方正中期期貨資深研究員彭博表示，５月中國官方ＰＭＩ走勢不及預期，一方面是大量資金

在金融系統空轉，另一方面是小微企業貸款需求乏力，這意味經濟依然沒有太大起色，發展動力

不足，房地產及金融業受到壓力依然較大，而數字經濟進入短期調整期，經濟增長陷入瓶頸。後

期要看中央經濟政策的方向及力度，預計第二、三季將有穩經濟系列措施出台。



＊貨幣政策已靠前發力，大規模寬鬆必要性下降＊



保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威稱，近期內需走弱，部分由於房地產市場降溫

和新冠「復陽」潮來襲；外需方面亦匱乏支撐效應。金融市場情緒非常差，尚不清楚政府會如何

看待眼下的經濟狀況，亦未看到會立即採取政策行動的信號。他認為，決策者當下可能繼續採取

「觀望」姿態。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華則認為，目前經濟整體指向復甦趨勢未變，分歧在於

復甦力道與年初預期有差距；房地產儘管復甦節奏偏慢，但預計復甦趨勢不變。目前國內需求不

足仍是主要矛盾，對於宏觀政策微調構成一定壓力。經濟復甦基礎有待進一步夯實，國內政策重

心繼續圍繞促消費和內需。綜合看，經濟穩步復甦，此前貨幣政策靠前發力背景下，貨幣政策逆

周期式、大規模寬鬆的必要性下降；同時，需要避免過度寬鬆潛在風險。（ｓｌ）

