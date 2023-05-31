【數據解讀】統計局：經濟景氣回落，產能釋放受抑制致ＰＭＩ續跌

《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，５月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）、非製

造業商務活動指數和綜合ＰＭＩ產出指數分別為４８﹒８％、５４﹒５％和５２﹒９％，較上月

低０﹒４、１﹒９和１﹒５個百分點，顯示中國經濟景氣水平有所回落，恢復發展基礎仍需鞏固

。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀數據指，５月製造業ＰＭＩ繼續位於收縮

區間，主要是產需兩端有所放緩，生產指數和新訂單指數分別為４９﹒６％和４８﹒３％，比上

月下降０﹒６和０﹒５個百分點，均位於收縮區間，製造業市場需求仍顯不足，企業產能釋放受

到抑制。其中化學原料及化學製品、非金屬礦物製品、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業兩個指數

均位於４５％以下的低位景氣區間，產需明顯回落。



＊資本市場、房地產等行業指數均處收縮區間＊



非製造業商務活動指數保持擴張，且今年以來始終保持在５４％以上景氣區間，主要是服務

業受消費需求加快恢復等因素帶動穩步恢復。在五一節日效應下，旅遊出行、線下消費等較為活

躍，鐵路運輸、航空運輸、住宿、餐飲等行業商務活動指數均位於５５％以上較高景氣區間；服

務業新動能行業發展向好，電信廣播電視及衛星傳輸服務、互聯網軟件及信息技術服務等行業商

務活動指數均位於６０％以上高位景氣區間，持續高於服務業總體水平。與此同時，資本市場服

務、房地產等行業商務活動指數均位於收縮區間，行業景氣水平下降。建築業商務活動指數則為

５８﹒２％，低於上月５﹒７個百分點，仍位於較高景氣區間，建築業繼續保持較快增長。

５月份，綜合ＰＭＩ產出指數為５２﹒９％，低於上月１﹒５個百分點，繼續保持在景氣區

間，表明企業生產經營總體延續恢復發展態勢。構成綜合ＰＭＩ產出指數的製造業生產指數和非

製造業商務活動指數分別為４９﹒６％和５４﹒５％。（ｓｌ）





