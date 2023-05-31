【內房困局】世茂旗下深圳地標項目遭司法拍賣，此前陷爛尾泥沼

《經濟通通訊社３１日專訊》信託逾期１５個月後，世茂集團（００８１３）位於深圳龍崗

的計劃投資５００億元的深港國際中心將被公開拍賣。

京東網司法拍賣平台顯示，北京市第三中級人民法院將對深圳市世茂新里程實業有限公司名

下深圳市龍崗區龍城街道１２宗地土地使用權及地上物，進行公開拍賣。被拍賣標的物為世茂深

港國際中心。拍賣平台信息顯示，該標的物起拍價為１３０﹒４４億元（人民幣．下同），加價

幅度６５２２萬元，開拍時間為２０２３年７月４日。

世茂於２０１７年１２月以２３９﹒４３億元底價競得該地塊，計劃投資５００億元。



＊項目曾爛尾，相關信託產品亦逾期＊



世茂資金問題拖累，深港國際中心這個巨額投資項目去年停工，隨後又引發連串融資問題。

早前有市場消息指該深港國際中心的公寓復工，并有復工復產儀式的現場圖片流出，並有傳聞指

該項目找到接盤方。不過內媒引述知情人士報道，由於深港國際中心項目體量太大，暫時未找接

盤者，之前曾接觸招商（深：００１９７９）和華潤（０１１０９）亦未果，而復工是深圳市為

化解內房困局成立的國有房地產平台公司安居建業接手已開發並銷售的部分，以完成保交樓任務

。

２０２２年２月，以深港國際中心項目發起並成立的「中信信託－深圳龍崗融資集合資金信

托計劃」出現逾期兌付問題。該信托計劃達６０億元，逾期兌付時項目存續規模５９﹒９４億元

，隨後世茂方面曾與投資人多次溝通展期問題，並給出詳細的展期計劃。世茂後續是否按展期計

劃，如期完成兌付則未知。（ｄｗ）

