【ＦＯＣＵＳ】弱勢ＰＭＩ分化加劇，「極限思維」看政策選項

【ＦＯＣＵＳ】４月因高基數效應跌入收縮區間的官方製造業ＰＭＩ，５月進一步走弱，恐

再印證經濟復甦動能漸冷；而製造業ＶＳ服務業、大企業ＶＳ中小企、傳統行業ＶＳ新興動能之

間的分化繼續，令最高層周二（３０日）「要堅持底線思維和極限思維」更顯耐人尋味。



＊反映「需求不足」佔比創新高＊



中央政治局４月底斷症「經濟內生動力還不強，需求仍然不足」，再添例證。國家統計局周

三（３１日）公布，５月製造業ＰＭＩ報４８﹒８（預期：４９﹒２），錄今年以來最低；由於

ＰＭＩ為環比指標，繼４月驟降２﹒７個百分點後，５月再跌０﹒４個百分點，「單月波動」論

恐難成立，尤其是反映「市場需求不足」的企業佔比續升至５８﹒８％，錄有調查記錄以來最高

。

細看分項指數，生產指數跌穿臨界點報４９﹒６，其中，化學原料及化學製品、非金屬礦物

製品、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業重災，跌穿４５；新訂單指數、原材料庫存指數、從業人

員指數續在收縮區間探底，分別報４８﹒３、４７﹒６、４８﹒４，反映市場需求疲軟之下，廠

商無意增加原材料庫存及增聘人手。

此外，製造業主要原材料購進價格指數、出廠價格指數分別按月大跌５﹒６個、３﹒３個百

分點，雙雙錄去年７月以來最低，跟較早時公布的４月工業企業利潤按年縮水１８﹒２％走勢一

致，反映需求低迷、加價乏力顯著拖累盈利。



＊以新安全格局保障新發展格局＊



不過，所謂「每朵烏雲都鑲有銀邊」，相比基礎原材料行業領銜製造業供需收縮，跟產業結

構升級有關的裝備製造業、高技術製造業、消費品製造業ＰＭＩ，卻齊位於擴張區間。與之對應

的是旅遊出行、線下消費繼續活躍，鐵路航空運輸、住宿餐飲等商務活動指數均位於５５以上較

高景氣區間。

隨著產業結構新舊動能轉換加快推進，中國據報正考慮為高端製造企業提供新的稅收優惠，

以在提振經濟的同時，鼓勵更多技術創新。而此或部分解釋了當局遲遲不就穩增長放大招的原因

，包括上周末傳言的「發行５萬億特別國債」落空。

值得留意的是，最高層昨日主持召開二十屆中央國家安全委員會第一次會議，在「底線思維

」之外首次提及「極限思維」，要求以新安全格局保障新發展格局。如何解讀？簡而言之，即是

在發展中更多考慮安全因素，在權衡政策利弊時，將安全考慮置於經濟增長之上，為防範極端情

境早著先機。

